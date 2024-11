Karol G ha tenido un año irrepetible. La gira de ‘Mañana será bonito’, cuatro Bernabéus agotados, la canción del verano en España con ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’… Es una pena que la racha haya terminado con ‘+57’, una canción que demuestra la gran crisis de creatividad dentro del reggaetón y, hasta un punto, el cansancio del público.

Lo que debería haber sido un himno del reggaetón colombiano junto a sus grandes exponentes (Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y Ovy On The Drums) se convirtió rápidamente en una polémica en torno a su peliagudo contenido. Así lo contaba Rolling Stone en Español en su reseña viral: «Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones».

- Publicidad -

El comentario se refiere a una parte de la letra en la que Feid y Maluma cantan sobre una chica que es «mamacita desde los fourteen». Esa es realmente la única referencia al tema tocado por Rolling Stone. Tal y como menciona el artículo, en Medellín existe un problema creciente con el tráfico de menores. Normal que esa frase no sea bienvenida. Sin embargo, no sé quien se esperaba un cambio con ‘+57’.

Esa línea, al igual que el resto de la letra, es un cliché absoluto del género. No sé si el fallo está más en la canción, siendo una oportunidad perdida para arrojar luz sobre la cultura colombiana y sus gentes, o en la libertad que ya de por sí tienen los artistas de reggaetón para soltar semejantes frases y que a nadie le importe.

- Publicidad -

‘+57’ no dice más barbaridades que la canción media del género, pero esta sí ha importado. Es como si los oyentes hubiesen despertado: ¿Esto es lo que he estado escuchando yo todo este tiempo? ¿Por qué Bad Bunny es el único capaz de hacer canciones de reggaetón decentes? A veces, ni eso.

Choca también que la iniciativa viniese de la propia Karol G, no ya por la sexualización de menores (tampoco puede controlar lo que escribe cada uno en su verso), sino por la mediocridad absoluta de la canción. Las notas de piano de Ovy On The Drums dan la sensación de haber sido recicladas 50 veces en 50 canciones diferentes y no hay ninguna línea melódica que consiga recordar mientras estoy escribiendo esto.

- Publicidad -

Si ‘+57’ ha servido para algo, es para evidenciar que hace falta una renovación dentro del reggaetón, que el público está cansado de que se digan frases sin sentido solo porque es lo que siempre se ha hecho y que, a veces, lo que hacen 7 artistas no dista mucho de lo que puede hacer solo uno.