Haz caso a Chappell Roan y escucha a Junior Varsity

No sé cuántas bandas pueden llamarse Junior Varsity. Según Google, unas cuantas, entre ellas, una banda emo fundada en 2002. «Junior Varsity» es un término utilizado en el ámbito deportivo universitario, especialmente en Estados Unidos, por lo que tiene sentido que un grupo joven norteamericano lo utilice, aunque no sea especialmente original.

Es el caso de esta otra banda llamada Junior Varsity surgida hace pocos años. Junior Varsity, grupo fundado en 2019, lleva desde ese año dándose a conocer en las salas de conciertos de Estados Unidos. De hecho, el trío formado por Greg Varteresian, Zach Michel y la cantante Brooke Danaher fichó por Warner Music entonces sin haber publicado una sola canción. Entre sus seguidoras en Instagram se encuentra Chappell Roan.

También en 2019, Junior Varsity apareció en los medios generalistas por vandalizar el signo de Hollywood dibujando una vaca en la primera O de la palabra. El mismo día, el grupo publicó su primer single, ‘Cold Blood’. Las guitarras de ‘Cold Blood’ -de corte californiano- han terminado definiendo el sonido de Junior Varsity.

Las canciones de Junior Varsity desprenden esa frescura universitaria del emo, el college rock y el grunge de épocas pasadas. Su mezcla de guitarras y sintetizadores se hace notar en el single ‘Cross the Street’ -que contiene cantos de animadora- y el muro de sonido de ‘New York’. También es evidente en el single que se ha extraído del nuevo EP de Junior Varsity, publicado estos días.

No puede ser más emo ese estribillo «quiero entregarte mi corazón» de ‘Give My Heart’, y tampoco su mezcla de guitarras y sintetizadores. Esta vez, una base programada lo-fi forma la base de la canción, mientras los punteos de guitarra eléctrica se funden con ella. Digamos que ‘Give My Heart’ ya es más Postal Service que Death Cab for Cutie. Forma parte del nuevo EP de Junior Varsity, ‘My Star’, ¿adelanto de un próximo LP que pueda llegar en 2025?