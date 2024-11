Madonna considera convertir su biopic en una serie

Madonna tiene una propuesta que hacerte sobre el biopic que lleva preparando años, ‘Who’s That Girl’: «¿Debería hacer una película o una serie?»

El biopic de Madonna, dirigido por Madonna, se canceló en 2023, pero Ciccone ha retomado su guion este año, al acabar la gira mundial ‘The Celebration Tour‘.

Ahora, Madonna ha compartido una breve actualización del proyecto, en concreto, que sigue encontrando trabas en el momento de desarrollarlo, por parte de ejecutivos de la industria: «Después de pasar unos días en Los Ángeles, escuchando a productores y agentes que me explicaban por qué no podía hacer mi película, me di cuenta de que me voy a seguir enfrentando a obstáculos en esta vida. Ningún camino es fácil para mí. Supongo que debería estar agradecida, porque esto me permite pensar de manera diferente. No tuve una vida normal, así que no puedo hacer esto de manera normal».

La artista continúa: «Pasar tiempo con mis amigos creativos era la gasolina que necesitaba para seguir. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser más valientes todavía, porque el arte es sinónimo de supervivencia. No nos podemos achantar. Si quieres algo en esta vida, el universo conspirará para ayudarte a conseguirlo».

A continuación, Madonna comparte su propuesta: ¿debería ser el film de Madonna un largometraje, o una serie? ¿Cabe la vida de Madonna en una película de 2 o 3 horas, o solo es posible explicarla en capítulos? En cualquier caso, parece que Madonna no va a abandonar el proyecto a la primera de cambio.

¿Debería ser el biopic de Madonna una película o una serie?

