El synth-pop noir de Desire visita España desde hoy

Desire, grupo icónico de Italians Do it Better, ha iniciado su gira europea Games People Play Tour. La gira da título al nuevo álbum de Desire, ‘Games People Play’, que se publica próximamente. De momento seis de sus cortes pueden escucharse en las plataformas de streaming, entre ellos el single ‘Dangerous Drug’. Esta semana ha llegado ‘Drama Queen’.

La gira, que se dirige a un «público adulto», pasa por España a partir de hoy 21 de noviembre con una primera visita a los Radar Estudios de Vigo. Después, el Games People Play Tour continúa en la Sala Apolo de Barcelona el 22 de noviembre y el 23 de noviembre en la Sala Changó de Madrid. Los teloneros de la gira de Desire en todas sus fechas son Orion y System Olympia.

A partir del 25 de noviembre, Desire llevará su gira a Francia y, a continuación, visitará países como Reino Unido, Alemania, Italia o Finlandia.

Desire es el alias de Megan Louise, pero también es el nombre del dúo que la cantante forma junto a Johnny Jewel, líder de Italians Do it Better y ex-integrante de Chromatics y Glass Candy. ‘Under Your Spell’ es una de las canciones más emblemáticas del sello estadounidense y también una de las más populares tras su inclusión en la banda sonora de ‘Drive‘ (2013).

Por supuesto, Desire sigue entregada al synth-pop noir de su primer disco, publicado en 2008, y del segundo, ‘Escape‘, que, editado en 2022, contenía joyas como ‘Zero’ o ‘Black Latex’. Aunque en ‘Drama Queen’ le caben también teclados piano house.