Chappell Roan y Ezra Collective, nominados al BBC Sound of 2025

El BBC Radio 1’s Sound está dirigido, según su propia página web, a aquellos artistas o grupos con «la mejor oportunidad de tener éxito mainstream» en los siguientes 12 meses. Sin embargo, al ver los nombres de Chappell Roan o Ezra Collective entre las nominaciones, que ya gozan de éxito, surgen las dudas de si necesitan una nominación.

Barry Can’t Swim, Confidence Man, Doechii, English Teacher, Good Neighbours, KNEECAP, mk.gee, Myles Smith y Pozer también entran en la competición. En más o menos medida, muchos de estos artistas también están en el mejor momento de sus carreras.

The Last Dinner Party fueron las ganadora del BCC Sound of 2024. Posteriormente, su disco llegó al número 1 y fueron nominadas al Mercury Prize. Luego están English Teacher, que ya lo han ganado este año y están nominados también al premio de la emisora.

Por otro lado, Barry Can’t Swim está nominado al Mercury, KNEECAP están nominados al Óscar por su película homónima, Confidence Man van por el tercer disco, mk.gee acaba de actuar en SNL, Doechii es una de las mayores sensaciones del hip hop actual…

Los más desconocidos podrían ser Good Neighbours, Pozer y Myles Smith. Sin embargo, este último tuvo un hit a mitad de año con ‘Stargazing’, que acumula más de 500 millones de escuchas en Spotify.