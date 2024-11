Father John Misty parodia los «diss track» de Kendrick Lamar

Father John Misty está teniendo el lanzamiento de disco más random de su carrera. ‘Mahashmashana’, el sexto disco del estadounidense, ha salido el mismo día en el que Kendrick Lamar ha decidido lanzar su nuevo disco sorpresa, ‘GNX’. Además, Cher se ha enterado de la existencia del cantautor.

Josh Tillman y Kendrick Lamar tienen una curiosa historia juntos. Desde el segundo disco del rapero en 2012, ‘good kid, m.A.A.d. city’, ambos han lanzado sus proyectos en el mismo año. Normalmente, con semanas o incluso días de diferencia. Hasta ahora, la mayor cercanía se dio en 2017, cuando Lamar lanzó ‘DAMN’ solo una semana después de la salida del mastodóntico ‘Pure Comedy’.

Sin embargo, hoy ha sido el colmo, ya que los dos han publicado su disco el mismo día. Por eso, tanto Father John Misty como sus fans se han volcado con el meme, bromeando sobre lo sucedido: «Ahora no, estoy garabateando furiosamente mi respuesta», escribía Tillman en X.

Poco después, este subió a Instagram una nueva canción, que no tardó en describirse como un «diss track» a Kendrick. La confusión es intencionada, al parodiar la portada de los recientes temas dedicados a Drake. En realidad, la canción se llama ‘God’s Trash’ y ya había sido desvelada en algunos conciertos del cantautor.

Aun así, la red no ha tardado en llenarse de memes. Uno en concreto es un mashup de ‘She Cleans Up’ y ‘tv off’ en el que Lamar rapea sobre las guitarras de Misty. Este ha reaccionado así: «Tío, ¿cómo?». Otro fan le ha intentado animar con una broma: «Siento que hayas lanzado un disco en el peor día posible para lanzar un disco». Misty se lo ha tomado con humor: «No pasa nada, las únicas otras veces en las que ha pasado solo fueron 2012, 2015, 2017 y 2022».

Father John Misty

I WANNA REAL LOVE

this is the world I want 2 live in

Didnt know (FJM) as artist, or Man.Was looking up another song & this came to me.

What belongs 2 U Comes 2

— Cher (@cher) November 22, 2024