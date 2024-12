‘Diamond Jubilee’ de Cindy Lee es el Disco del Año para Pitchfork

Como es costumbre, Pitchfork ha publicado hoy su lista de los mejores Discos del Año, un día después de revelar sus Canciones del Año. La lista está coronada por el inmenso ‘Diamond Jubilee’ de Cindy Lee, una de las mayores sorpresas de 2024.

De no ser por Cindy Lee, Charli xcx se habría llevado el número 1 de la lista con ‘BRAT’. De este disco, el medio estadounidense eligió el remix con Lorde como la 9ª mejor canción del año. Jessica Pratt y su ‘Here In The Pitch’ se llevan el tercer puesto, mientras que Waxahatchee aparece en el número 6. ‘Right Back To It’ fue la segunda mejor canción del año para Pitchfork.

El resto de la lista está marcada por la ausencia de las grandes divas del pop. Kali Uchis aparece en el número 36, Sabrina Carpenter en el 35 y Clairo en el 21. También destacan Vampire Weeknd en el puesto 26 y Magdalena Bay en el 19. De Beyoncé, Billie Eilish, Ariana Grande, Dua Lipa o Taylor Swift, ni rastro.

Os recordamos que JENESAISPOP publicará sus propias listas en un fanzine de 128 páginas a todo color en torno al 20 de diciembre.

1.-Cindy Lee / Diamond Jubilee

2.-Charli xcx / BRAT

3.-Jessica Pratt / Here In The Pitch

4.-MJ Lenderman / Manning Fireworks

5.-Nala Sinephro / Endlessness

6.-Waxahatchee / Tigers Blood

7.-Mount Eerie / Night Palace

8.-Bladee / Cold Visions

9.-Astrid Sonne / Great Doubt

10.-Kim Gordon / The Collective