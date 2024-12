Lola Indigo aclara en La Revuelta la situación con el Bernabéu

El concierto de Lola Indigo en el Estadio Santiago Bernabéu está derivando en una pesadilla para la autora de ‘El Dragón‘ (2023). Después de suspenderse su fecha inicial (22 de marzo de 2025) por los problemas de ruido, hasta mínimo el mes de marzo, Mimi Doblas anunciaba, este martes, nueva fecha para el 14 de junio de 2025. Unas horas después, el Real Madrid publicaba un comunicado contradiciendo a la cantante y asegurando que no puede garantizar ningún concierto.

Lola Indigo se enteró las declaraciones del Real Madrid a la vez que el público, como ha revelado durante su intervención en La Revuelta de esta noche. En el programa de David Broncano, Lola Indigo ha dado validez al comunicado del Real Madrid, pero ha aclarado que ella no se ha sacado ninguna fecha de la manga, sino que la ha confirmado porque alguien se la ha ofrecido.

«El Real Madrid ha dado un comunicado porque está en un proceso judicial muy serio, pero el comunicado no dice nada nuevo: hasta que no se terminen las obras no habrá ningún concierto», ha comentado Doblas en La Revuelta. «A nosotros nos han dado una fecha, no nos la hemos inventado». Mimi Doblas ha aprovechado la situación para invitar a los vecinos del Bernabéu a acudir a su concierto de manera gratuita. «Tanto mi equipo como el Bernabéu estamos trabajando para que con convivencia se pueda realizar el concierto con una sonorización de puta madre», ha señalado.