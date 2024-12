Charli xcx todavía no sabe qué hacer con el éxito de ‘BRAT’

Charli xcx ha sido elegida Hitmaker del Año por Variety y ha concedido una entrevista en la que repasa toda su carrera, pero sobre todo el masivo éxito que le ha traído ‘BRAT’. La artista británica ha explicado por qué la gente es «brat», cómo y cuándo hizo el sonado marketing del disco y lo que la espera en sus andanzas como actriz.

El icónico verde lima y la simplicidad de ‘BRAT’ es ya historia del pop. Resulta que llegó con un gran cambio en el proceso de Charli: «Normalmente cuando hago un disco hay una fase transicional después de grabar el disco en la que pienso cómo quiero presentar la música. Con este, hice eso lo primero, pensando en el marketing antes de hacer la música», cuenta.

La palabra que define todo el álbum fue lo primero que tuvo, siendo extremadamente útil: «Puso límites en la composición de canciones, porque si estaba escribiendo una canción con A.G. Cook o Cirkut podíamos decir directamente «eso no es brat», e inmediatamente pasábamos a hacer algo que sí fuera brat», explica. Charli también intenta buscarle respuesta a por qué la gente es «brat»: «Creo que a veces sobrecompensamos por inseguridad o por sentirnos incómodos, y ahí es donde las dos cosas encajan».

En las últimas líneas de la entrevista, Charli reflexiona sobre el nuevo nivel de fama que ha alcanzado tras el éxito de su último trabajo, y todavía no sabe qué pensar: «Estoy en una encrucijada, creo, en mi vida, en la que obviamente mi música ha… sí, alcanzado un nuevo nivel de éxito, supongo», responde, sin ir al grano.

Cuenta que todo ha cambiado «mucho» tras el disco y que sí vive cosas como que le hagan fotos cuando no quiere o que todo el mundo le mire al entrar a los sitios: «A veces me encanta ese sentimiento y a veces no, así que no creo que haya una respuesta clara y simple».

La autora de ‘Vroom Vroom’ también ha compartido en redes su Spotify Wrapped particular. Bladee, Air, A.G. Cook, Clairo y Mk.gee son sus top 5 artistas más escuchados. Estas son las cinco canciones más escuchadas de Charli xcx en 2024, con una sorpresa de lo más «brat»: ‘Peroxide’ de Ecco2k, ‘Bloodwork’ de The Dare, ‘Guess’ de ella misma, ‘These Days’ de Nico y ‘Tis Adeies Nychtes’ de Arleta en quinto lugar.

