Alaska llevará un parche en el ojo «mucho tiempo»

Alaska, de actualidad esta Navidad porque Movistar+ ha subido un documental sobre su carrera, también es noticia por su salud. La cantante deberá portar un parche en el ojo durante semanas, y no será por gusto como la Madonna de ‘Madame X’.

Tan solo un par de meses después de que su esposo sufriera una aparatosa caída en el Festival Horteralia que podría haberle costado la vida, Olvido Gara ha sufrido un percance mientras estaba en su casa.

Así lo ha indicado esta semana en el programa de Telecinco TardeAR, como recoge Vertele: «Fui a caminar por casa y de repente se me hizo como un árbol de navidad, con muchos flashes de colores, y de ahí fue al negro el ojo».

Alaska detalla: «Tengo la vena central de la retina afectada con un trombo, lo que produce un edema en la zona de la mácula, en el centro. No veo nada. Se están buscando posibles causas. Pero viendo la temporada de trabajo, creo que ha sido el estrés”.

La artista advierte que la recuperación será lenta. “Esto no va a curarse de un día para otro. Será algo lento. No parece que haya ningún daño irreversible. Pero estas cosas van despacito. Me estaréis viendo mucho tiempo así”.

Esta Nochebuena habéis podido ver en televisión a Fangoria presentando ‘Dramas y comedias’ o un dúo con Rosario, en unos especiales que lógicamente y como es habitual en estos casos, se rodaron hace semanas, antes del trombo.

Fangoria interpreta "Dramas y comedias" en el especial de telecinco "Nochebuena contigo". pic.twitter.com/YvKrS3ba8j — Fangoria Facts (@FangoriaFacts) December 25, 2024

