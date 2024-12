El director de Rockdelux llama a Taylor Swift «el gran misterio de la humanidad»

Rockdelux publica en papel un especial 40º Aniversario que incluye las listas de 2024. El director de la revista Santi Carrillo ha concedido una entrevista a Carlos Marcos de El País llena de titulares, en la que habla por ejemplo de la supervivencia de la prensa musical, y de la imposibilidad de llegar a nuevas generaciones. Como curiosidad revela cuáles han sido los 15 músicos a que han querido dedicar una doble página en este especial, y cuáles son los álbumes que más ha escuchado en su vida.

Uno de esos 15 músicos afortunados es Rosalía. Sin embargo, Santi Carrillo no duda en cuestionar el modo en que Vila ha dado la espalda a las publicaciones musicales en favor de las revistas de moda. Carrillo cree que Rosalía es una «gran artista» pero también una «desagradecida».

Explica: «Rosalía ya no nos necesita, está a otro nivel, en las estrellas. Cuando llegan a ese nivel no consideran a las revistas de música de su interés. Solo les interesan las publicaciones de moda y los suplementos de periódicos de gran tirada que van acompañados por fotos de moda. Pero hablar de música, para qué: la música va directamente a sus fans, no necesitan el filtro de un periodista que les cuestione cosas. Lo único que quieren es que les hagan fotos chulísimas y luego decir cuatro cosillas de lo que tienen pensando hacer».

En otro punto interesante de la entrevista, considera a Taylor Swift «el gran misterio de la humanidad»: «Flipo con el grado de perversión al que se ha llegado con el fenómeno Taylor Swift, idolatrándola de una manera que está más allá de cualquier lógica. Algún disco me gusta, como ‘Folklore’, pero, en general, la veo una artista mainstream, que ahora hace una de country, ahora de R&B, ahora pop bailable… No veo que haya conseguido nada memorable. Hay mejores cantantes que ella, por descontado».

Hablando de artistas que no tienen cabida en Rockdelux, Carlos Marcos le pregunta por Vetusta Morla. Su respuesta tampoco tiene desperdicio: «Los aprecio mucho. Se han montado su propio camino de autoedición, marcando un terreno ajeno al resto. Tienen un buen gusto musical, además. Pero para mí hay un problema, y es que Vetusta Morla han generado una serie de grupos mediocres a más no poder. Todo ese pseudo indie insufrible. Son responsables en cierta manera porque han marcado un itinerario que los otros, mucho peores que ellos, han seguido a pies juntillas. Hablo de Supersubmarina, Viva Suecia, Arde Bogotá, Izal… Son horribles, directamente».

Santi Carrillo es crítico con otros medios de comunicación («Perdónenme si ofendo, pero es que leo unas simplezas y tontadas en algunas revistas de música que flipo») y también hace autocrítica: «Recuerdo una crítica a un disco de Prince, ‘Parade’, que me reía de él, y fue absurdo por mi parte».