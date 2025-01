‘Björk. Una constante mutación’ es un repaso fascinante y equilibrado a su carrera

La editorial Nórdica Libros, especializada en literatura nórdica, ha publicado recientemente ‘Björk. Una constante mutación’, volumen que recopila ensayos, críticas y entrevistas sobre la vida y obra de la cantante islandesa. El libro se abre con un simpático prefacio de Sjón, poeta islandés, amigo de Björk y co-autor de algunos de sus temas, como ‘Jóga’, y los textos originalmente publicados en inglés han sido expertamente traducidos por Blanca Gago Domínguez.

‘Björk. Una constante mutación’ repasa la trayectoria de Björk disco a disco, desde ‘Debut‘ (1993) hasta ‘Fossora‘ (2022), incluyendo ‘Oral’, su single con Rosalía (2023). Es especialmente fascinante acercarse a los textos que se escribieron en la época sobre discos tan remotos como ‘Debut’ o ‘Post‘ (1995), el segundo a punto de cumplir 30 años, porque nada ha cambiado tanto: entonces componer discos eclécticos musicalmente, «romper con géneros», también se consideraba signo de vanguardia.

En el contexto de su carrera musical, ‘Björk. Una constante mutación’ no pasa por alto los principales hitos que han marcado la vida pública de la cantante y que de ninguna manera se podrían haber excluido del relato, pues están estrechamente relacionados con su obra, su carrera o su perspectiva sobre la fama, como su paliza a una reportera en el aeropuerto de Bangkok, la amenaza bomba del fan Ricardo López, el infernal rodaje de ‘Bailar en la oscuridad’ (2000), el vestido-cisne o su divorcio.

La selección de artículos, suministrados por medios anglosajones como The Guardian, islandeses como The Reykjavík Grapevine o españoles como Rockdelux o El Mundo, y publicados entre 1993 y 2023, es excelente por varios motivos. En primer lugar, aportan diferentes perspectivas de la obra de Björk, propias y ajenas, positivas y negativas, enriqueciendo el análisis de la misma. El libro no es un panegírico sobre Björk, sino una compilación muy equilibrada que ayuda a entender la manera en que el periodismo musical ha abordado su obra, pero siempre contextualizada en torno a la voz de Björk y su perspectiva o intención.

Además, los artículos incluidos en ‘Björk. Una constante mutación’ no son necesariamente previsibles. El reportaje de Pitchfork de 2015 probablemente no cabía por cuestiones de espacio o de licencia, pero lo mejor es que una de las entrevistas incluidas -de El Mundo- lo menciona, invitando a Björk a ampliar sus palabras sobre el machismo en la música. Mejor es la inclusión de una entrevista a Björk de 2012, por The Guardian, durante la era de ‘Biophilia‘, que retrata a Björk en su casa improvisando una ensalada. Es un acercamiento muy raro a su intimidad que muchos no recordábamos.

Sobre todo, ‘Björk. Una constante mutación’ pone en valor una discografía llena de discos tremendamente personales y únicos, cada uno de ellos, incluso los que parecen imitar el pasado, porque Björk siempre encuentra maneras de hacerlos destacar. El tiempo está sentando muy bien a obras como ‘Utopia‘ (2017) y ‘Fossora’ (2022) porque absolutamente nadie escribe como Björk. ‘Björk. Una constante mutación’ al final sirve para subrayar que en el centro de esta artista mutante se encuentra una única compositora comprometida con la curiosidad, caminando siempre por delante, a su ritmo.