Nicki Minaj, demandada tras agredir y amenazar a su tour manager

Nicki Minaj habría recibido una nueva demanda por agresión con lesiones por parte de su anterior tour manager, Brandon Garrett, según han adelantado TMZ y Variety. Los hechos habrían ocurrido durante la gira de ‘Pink Friday 2’, el pasado 21 de abril de 2024.

Según los documentos obtenidos por los medios estadounidenses, Garrett alega que mientras trabajaba en la gira de la rapera tuvo una discusión con ella, la cual terminó golpeándole y humillándole. El demandante asegura que le ordenaron encontrarse con la artista en su camerino, en el que le esperaban ocho miembros del equipo de Minaj.

- Publicidad -

Supuestamente, esta empezó a quejarse de que nadie en su equipo «sabía lo que tenía que hacer ni a quien informar» antes de centrar su atención en un empleado llamado Luke Montgomery, preguntándole cuál era su trabajo. El documento explica que este detalló todas sus tareas, a las cuales se debía sumar cualquier petición de Garrett. Una de estas peticiones consistía en recoger las prescripciones médicas de la cantante.

La demanda alega que, en el momento en que Minaj se enteró de esto, pasó a estar «visiblemente molesta» y «gritó furiosamente» a Garrett por no ocuparse él de las prescripciones, pese a que este se encontraba ocupado con otras tareas: «Has perdido la puta cabeza, y si mi marido estuviese aquí, te quitaría los dientes de una ostia. Eres hombre muerto. Acabas de joderte la vida y nunca serás nadie. Me aseguraré de ello», gritó Minaj, supuestamente.

- Publicidad -

Tras centrar su atención brevemente en Montgomery, Minaj volvió a referirse a Garrett, colocándose «muy cerca de su cara»: «En este momento, Minaj golpeó el lado derecho de la cara de Garrett con la mano abierta», se puede leer en la demanda.

El abogado de Nicki Minaj, Judd Burstein, aclaró en un comunicado para TMZ que no han recibido la demanda: «De momento, ninguna demanda ha sido entregada, y por lo tanto, no somos conscientes de estas alegaciones. Sin embargo, si el pleito es tal y como lo ha relatado TMZ, es completamente falso y frívolo. Estamos seguros de que el asunto traído por su ex asistente será resuelto a favor de Mrs. Petty».