Penélope Cruz se desmelena bailando Azealia Banks

Es una de las imágenes más comentadas de los últimos días: Penélope Cruz bailando desmelenada en una discoteca de Maldivas junto a la arquitecta y modelo Bianca Censori, mujer de Kanye West. Grabadas, ambas, por el propio Kanye, que publica el vídeo a través de su cuenta de Instagram.

En el vídeo, además, Cruz y Censori aparecen bailando ‘212’, el gran éxito de Azealia Banks. Y no parece que la elección de grabar a ambas contonearse con esta canción en concreto sea casual.

- Publicidad -

Azealia Banks y Kanye West comparten una complicada historia profesional y personal. Azealia ha sido duramente crítica con Kanye en los últimos años por sus declaraciones antisemitas y racistas, por su misogonia y por el declive cualitativo de su música. Cuesta recordar los tiempos en que Banks tuiteaba que acababa de «recibir un beat de Kanye». Era el año 2012. Kanye, en el apogeo de su carrera, y Azealia, en los albores, colaboraban en una canción que jamás vería la luz.

En los últimos tiempos ha sido difícil seguir el hilo de las opiniones de Azealia Banks sobre cualquier artista debido a sus continuas contradicciones. Sin embargo, en 2022, la rapera de Harlem declaró haber rechazado hasta dos colaboraciones con Kanye West «en una misma semana». Banks llamaba a Kanye «basura inútil» y decía preferir trabajar con Doja Cat. Aún así, Kanye parece ser fan de ‘212’.

- Publicidad -

Aunque Banks tampoco parece sentir solo rencor por West. Quizá conserva una pizca de cariño por él. Si no, quizá, no le habría dedicado la portada de su single de 2021, el pepinazo de ‘Fuck Him All Night‘. En la imagen, los diez dedos de las dos manos de Banks, rodeando su pubis, deletrean el nombre del autor de ‘Carnival‘.