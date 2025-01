Lily Allen se retira unas semanas por salud mental

Lily Allen ha revelado en el podcast de la BBC en el que participa, «Miss Me?», que va a retirarse «unas semanas» por razones de salud mental. No obstante, y después de los rumores de que se había separado de su pareja, el actor David Harbour de ‘Stranger Things’, y de que este la había pillado consumiendo crack, Lily Allen ha sido tajante: «no he recaído». De hecho, aunque se va a alejar del foco un tiempo, en un lugar donde no le permiten utilizar el teléfono móvil, no va a ir exactamente a rehabilitación.

En cambio, sí ha hablado abiertamente de los problemas mentales que arrastra, como recoge NME.

Ha dicho: «Me resulta muy difícil interesarme por nada. No estoy en un buen momento. Llevo hablándolo meses, pero ahora estoy en una espiral, en la espiral y en la espiral, y se me está yendo de las manos. Intenté venir al evento de Navidad de «Miss Me?», sufrí un ataque de pánico y me tuve que ir a casa. El otro día fui al teatro con mis amigos y me tuve que ir a la mitad. No logro concentrarme en nada excepto en la tristeza que siento. Y es muy, muy duro».

Lily Allen ha sido noticia recientemente por sus declaraciones desprovistas de censura, en diversos podcasts. La pasada primavera dijo que «tener hijos había arruinado [su] carrera», y hace unos meses reveló que ingresa más dinero gracias a sus pies en las redes sociales, que por royalties de Spotify. Fue, a lo tonto, una de las reflexiones sobre la industria que más nos han dado que pensar, recientemente.