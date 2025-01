Ethel Cain pide «matar a más CEOs» y añade que lo dice en serio

El pasado mes de diciembre fue asesinado Brian Thompson, el director ejecutivo de la principal aseguradora de salud en Estados Unidos, UnitedHealthCare, una de las 10 empresas más ricas del mundo, tan solo por detrás de gigantes como Walmart, Apple o Amazon. Ethel Cain, que acaba de publicar su proyecto de ambient y drone ‘Perverts‘, ha ofrecido su polémica visión en las Stories de Instagram. Y lo ha hecho semanas después de que a la muerte de Brian Thompson, escribiera en redes que «la violencia engendra violencia».

Bajo el hashtag #MataAMásCE0s, en inglés #KillMoreCEOs, ha recuperado una cita del exsecretario de Trabajo de Estados Unidos, Robert Reich, en la que resumía cómo los grupos poderosos en torno al petróleo o las campañías de seguros influyen en el Congreso: «El dinero en la política es la raíz de nuestra disfunción».

Ethel Cain ha insistido en otra Stories: «Realmente lo digo en serio. Las corporaciones se ríen de las protestas. ¿Por qué alguien iba a bajar voluntariamente de su trono tras haber pasado años aprovechando el sufrimiento de sus semejantes? El fantasma del futuro navideño no visitará a nadie, nadie cambiará de opinión. Es simple: hazles temer por sus vidas y dales donde les duela, o nunca se hará nada”.

La autora de ‘American Teenager‘ añade: “Ni siquiera lo veo una idea increíblemente radical. Me parece bastante sencillo. «La violencia nunca es la respuesta». Incorrecto: a veces lo es”.

Como recoge Billboard, estos posts están en sintonía con otras afirmaciones políticas recientes de Ethel Cain, tales como: «El problema es que Estados Unidos ha golpeado a su pueblo durante décadas y lo ha debilitado y desesperado, y ahora promete una salida, una manera de trascender y elevarse, vendiendo a sus semejantes». En clara referencia a Trump, añadía: «Hoy en día, una cantidad vergonzosamente grande de hombres blancos son simplemente nazis como forma de disociarse del resto de la carnicería que los rodea, incluso si están arruinados, sin educación y en un entorno empobrecido”.

A los que votaron por Trump, ha dicho: «espero que la paz nunca os encuentre. En cambio, espero que la claridad os golpee como un relámpago y viváis el resto de vuestra vida con el conocimiento y la culpa de lo que habéis hecho y de quiénes sois como personas».

