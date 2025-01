TikTok cierra y reabre tras 13 horas en EE UU

En la noche del sábado al domingo, TikTok cerró en Estados Unidos. Sus usuarios en este país solo podían ver un mensaje en el que se advertía de que la red social dejaba de estar disponible. La razón era la ley aprobada en 2024 por el Congreso, según la cual TikTok debía dejar de estar operativo mientras «siga bajo el control chino», lo cual puede representar graves problemas de seguridad nacional, «por ejemplo, en un momento crucial de crisis». La red es conocida por sus bailes y sus «trends», los cuales han influido las listas de éxitos durante el último lustro.

Tras 13 horas de apagón, TikTok ha vuelto a estar disponible. Los usuarios ven ahora un mensaje de agradecimiento a Donald Trump, que precisamente toma hoy posesión de su cargo. Trump anunciaba este domingo que emitiría una orden ejecutiva para conseguir una prórroga antes de que la ley que prohibía TikTok entre en vigor. Anunciaba: «La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a evitar que TikTok se apague antes de mi orden». Tras este anuncio, TikTok volvía con un mensaje de agradecimiento para el líder de los conservadores.

Como explica El País, la prórroga que menciona Trump se tenía que dar solo en caso de que la venta por parte del propietario chino estuviera encarrilada. El presidente tenía que haber certificado en el Congreso que se está llevando a cabo la desinversión. Esto no se ha producido, tan solo una declaración en la que asegura que su plan es que «Estados Unidos tenga una participación del 50% en una empresa conjunta». Especifica: «mi idea inicial es una empresa conjunta entre los actuales propietarios y/o los nuevos propietarios en la que Estados Unidos obtenga una participación del 50% en una empresa conjunta creada entre Estados Unidos y la compradora que nosotros elijamos».

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, conocida por su activismo, ha difundido un vídeo en el que asegura que Donald Trump no tiene la facultad de abrir y cerrar TikTok y que lo que está sucediendo es que él y TikTok están «negociando en privado». La política asegura que se está criticando que TikTok sea un instrumento de manipulación china, pero que lo que está ocurriendo es que va a pasar a servir de «propaganda de la derecha».

Alexandria Ocasia-Cortez recuerda la manipulación del algoritmo de X (antes Twitter) favoreciendo noticias ultraconservadoras, y asegura que la única red social que no está comprada por la derecha es Bluesky, que aún es muy pequeño.

