Derby Motoreta’s Burrito Kachimba afronta el concierto más multitudinario de su carrera. Este viernes 24 de enero, la banda de kinkidelia ganadora del Premio Ruido celebrará su carrera con un show en el que tocará sus tres discos de manera íntegra y que contará con la participación de artistas invitados, muchos de ellos amigos, como Anni B Sweet, Ángeles Toledano, El Canijo de Jerez o Indio, batería de Vetusta Morla.

El gran concierto de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, enmarcado en la programación de Inverfest, culminará la gira de ‘Bolsa Amarilla y Piedra Potente’, el tercer y último álbum de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, número 1 de álbumes en España. La gira ha incluido fechas internacionales en Ciudad de México y Londres y en España continuará durante 2025 con citas en Valencia, Barcelona o Málaga.

A escasos días de que se celebre el concierto, JENESAISPOP ha podido telefonear a Miguel, alias Dandy Piranha, para conocer algunos detalles de este show que el grupo lleva meses preparando.

¿Por qué habéis querido rodearos de artistas invitados en este concierto?

Es una fecha muy especial para nosotros y queríamos tener amigos cerca. También es una forma para nosotros de reinventar el repertorio, ya que vamos a tocar todas las canciones de los tres discos que hemos publicado.

¿Los discos se tocarán íntegramente en el orden original, o el repertorio cambiará en función de la canción y el artista invitado?

Vamos a hacer tres bloques de «besitos, latigazos y caricias». El orden de las canciones se ha elegido en servicio del show, no seguirá el orden exacto de los discos. Si fuera así, resultaría aburrido.

¿Cómo habéis asignado canciones y artistas?

Cada artista cantará la canción en la que nosotros le hemos imaginado. Hemos diseñado el repertorio imaginando que todos los artistas que participan en el concierto, trabajan con nosotros.

Elena Gog es bailarina.

Gog hace danza contemporánea, está en varias compañías. Con ella hemos ensayado para que se integre en el concierto, en concreto en una canción. Seguramente será el momento más apoteósico del concierto.

¿Cuál es la canción de vuestro repertorio favorita de Anni B Sweet?

El último disco le gustó mucho. Cuando salió, nos escribió para darnos la enhorabuena. No sé exactamente cuál es su favorita. A ella la conocemos desde hace tiempo, de vernos en festivales, y hemos coincidido muchas veces, hemos tocado música juntos y nos hemos cogido borracheras. Su colaboración en el concierto ha sido natural. Su último disco, ‘Universo por estrenar‘ (2019), es una pasada.

¿Y Ángeles Toledano?

A ella la conocimos hace poco. Cuando escuchó el disco nos comentó que le había flipado. ‘La fuente’ es su favorita, pero ella cantará otra.



¿Cómo encaja Indio de Vetusta Morla en el show?

Indio acaba de montar una banda, Gipsy Power Band. Él en sus ratos libres se dedica a editar discos de rumba y kinki. Cuando surgió Derby’s Motoreta, nos conocimos y nos pasamos horas hablando de ‘La leyenda del tiempo‘, Kiko Veneno… Tenemos muchos gustos en común. Una vez, Vetusta Morla y Derby Motoreta’s coincidimos en Ciudad de México, Indio tocó con nosotros y es un recuerdo muy bonito. Nos parecía natural invitarle y aceptó.

¿Algún invitado que os ha sorprendido que aceptara la invitación?

No. Hemos tenido la suerte de que todos hayan estado disponibles. Además, algunos ya eran amigos y contábamos con ellos.

¿Os habéis encontrado con algún desafío organizando tremendo tinglado?

Es arriesgado meterse en un aforo tan grande, a pesar de que nosotros en Madrid siempre hemos obtenido buena respuesta y las veces que hemos tocado en La Riviera, las hemos llenado con solvencia. Para el show en el WiZink (ahora Movistar Arena) básicamente hemos copiado el formato «marathon set» de King Wizard and the Lizzard Wizard. Es un concierto para cafeteros, pensado para fans y que, si no llega a las tres horas de duración, se queda cerca. Ha sido un trabajo de varios meses, llevamos preparándolo desde octubre.

¿Qué momentos del show, aparte del de Elena Gog, creen que serán los más emocionantes?

El de Ángeles Toledano. Yo la admiro mucho, me parece la mejor voz del flamenco. Su voz me llega muchísimo, me hace temblar. Creo que me costará no romper a llorar cuando cante.

¿Qué canción tienes más ganas de tocar?

Estamos disfrutando mucho del último disco. Ha sido un trabajo que, por primera vez en mucho tiempo, hemos podido elaborar con calma y cuidando los detalles. Es mi disco favorito de los tres que hemos sacado. De este disco, mi canción favorita es ‘La fuente’, me parece la piedra angular. Sobre todo, preparando el concierto, ha sido satisfactorio recordar canciones que estaban fuera del repertorio de las últimas giras porque no cabían por razones de espacio. Por decirte una, ‘RGTQ’, del disco ‘Hilo negro’, es muy especial.

¿Qué canción os ha sorprendido que el público reciba con especial entusiasmo durante la última gira?

Entendemos que el último es un disco denso, que entra con las escuchas. ‘Manguara’ ha sido un experimento electrónico, y el amor que recibe del público nos ha sorprendido muy gratamente. Cuando entran los primeros segundos de sintetizador, la gente se pone a gritar y se nota que está deseando que la canción arranque. Y cuando llega el estribillo, la cantan llorando, con los ojos cerrados. Es una sensación muy bonita.