10 conciertos que no perderte en Inverfest 2025

Inverfest, el festival de invierno de Madrid, se celebra a principios de 2025, entre el 9 de enero y el 22 de febrero, en diferentes salas de la ciudad. Rodrigo Cuevas, Judeline, Kiko Veneno o La Bien Querida se encuentran entre los artistas confirmados en esta edición que ya ha anunciado su primer nombre de 2026: Valeria Castro. De momento, en JENESAISPOP repasamos otros 10 artistas imprescindibles en el cartel de Inverfest. Las entradas están a la venta.

Niño de Elche

El disidente del flamenco Niño de Elche ha publicado en 2024 ‘Cante a lo gitano’, un disco basado en el cancionero del pionero del cante jondo Manuel Torre. Con ‘Cante a lo gitano’, el disco que presentará en Inverfest, Niño de Elche ha cerrado su trilogía flamenca, iniciada con ‘Memorial de Cante en mis Bodas de Plata con el Flamenco'(2021) y seguida por ‘Flamenco. Mausoleo de Celebración, Amor y Muerte’ (2022).

- Publicidad -

Fecha: 1 de febrero, Teatro Circo Price



María José Llergo

Última ganadora del Premio Ruido, por tanto otro de los nombres imprescindibles del nuevo flamenco, María José Llergo sigue presentando por España el magnífico ‘Ultrabelleza‘, un innovador trabajo que une tradición y electrónica, poniendo en un mismo mapa tradición, Mala Rodríguez y Björk.

- Publicidad -

Fecha: 22 de enero, Teatro Circo Price



Muchachito Bombo Infierno

‘La quiero a morir’ o ‘Siempre que quiera’ se cuentan entre los éxitos que ha llevado a la banda barcelonesa Muchachito Bombo Infierno a coronarse como renovadora de la rumba. En 2025, Muchachito Bombo Infierno celebra 20 años de trayectoria. La banda liderada por Jairo Perera presenta su elepé de 2023, ‘Qué puede salir mal’, recientemente reeditado en formato «karaoke».

- Publicidad -

Fecha: 24 de enero, Teatro Circo Price



Nat Simons

Un año después de presentar ‘Felinas‘ en La Sala de WiZink Center, acompañada de Anni B Sweet, Vega, Repion o Virginia Maestro, la rockera Nat Simons prepara un nuevo show en el mismo lugar que promete ser igual de memorable, pero que contará con invitados diferentes, entre otras sorpresas. Simons, mientras, se encuentra grabando su próximo álbum de estudio.

Fecha: 16 de enero, La Sala del WiZink Center



Maika Makovski

Unos pocos años después de lanzar el disco ‘MKMK‘ (2021) y de despedirse de ‘La Hora Musa’, la cantante y compositora mallorquina Maika Makovski presenta nuevo trabajo discográfico, ‘Bunker Rococo’, que gustará a fans de PJ Harvey, Cassandra Jenkins, etc. ‘Bunker Rococo’ es un álbum grabado en Bristol y producido por Ali Chant, colaborador de John Parish.



Fecha: 24 de enero, La Sala del WiZink Center

Calequi y Las Panteras

La ‘Mezcla Rica’ de Calequi y Las Panteras -el trío de Javier Calequi, Lauri Revuelta y Luisa Corral- combina funk, afropop, cumbia, ritmos latinos y fronterizos y texturas electrónicas en producciones que exhiben muy buen gusto. No extraña que estrellas como Jorge Drexler o Lido Pimenta colaboren, de hecho, en este álbum (Javier Calequi es director artístico de Drexler). Calequi y Las Panteras promete un concierto «especial».

Fecha: 25 de enero, La Sala del WiZink Center



Maestro Espada

Una de las revelaciones nacionales de 2024, Maestro Espada, el dúo formado por los hermanos Alex y Víctor Hernández, ha dejado su marca durante el año con un disco que recrea el folclore murciano fusionándolo con electrónica abstracta. Raúl Refree produce junto a ellos este álbum nominado al Premio Ruido, con el que los Hernández han encontrado su lugar en los escenarios españoles tras salir de gira con Guitarricadelafuente.

Fecha: 5 de febrero, La Sala del WiZink Center



Gorka Urbizu

Otro disco de 2024 que se ha lanzado sin singles de presentación (como los de Billie Eilish o Vega) es el de Gorka Urbizu, ‘Hasiera Bat’ («un comienzo»). Urbizu es por supuesto líder y fundador de Berri Txarrak y, después de haber emprendido proyectos paralelos como KATAMALO o PEIREMANS, ha firmado con su nombre las delicadas piezas de pop-rock que componen este álbum.

Fecha: 18 de enero, La Riviera



The New Raemon & McEnroe

8 después de ‘Lluvias y truenos‘, The New Raemon y McEnroe han publicado su segundo álbum conjunto, ‘Nuevos bosques’. 13 canciones románticas y reflexivas sobre el amor o la vida, escritas en un estilo de apacible folk-rock, y cuya autoría se han repartido de manera equitativa: Ricardo Lezón (McEnroe) ha escrito todos los textos y Ramón Rodríguez ha compuesto la mayor parte de la música y los arreglos.

Fecha: 13 de enero, Sala But



Viva Belgrado

‘Cancionero de los Cielos‘ ha sido uno de los Mejores Discos de 2024 y, pasado un año, Viva Belgrado lo presentará en Inverfest. Pocas veces post-hardcore y pop han convivido tan bien como en temas como ‘El Tragaluz’, ‘El cristo de los faroles’ o ‘Saturno devorando a su hijo’. Un disco de rock espectacular y, también, un disco de amor/odio a la música que nos hace amar la música, más si cabe.

Fecha: 24 de enero, La Riviera