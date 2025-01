Self Esteem se empodera en el góspel de ‘Focus is Power’

Self Esteem ha puesto fecha a su próximo álbum, ‘A Complicated Woman’, que se podrá escuchar a partir del 25 de abril a través de Universal. ‘A Complicated Woman’ será el sucesor del notable ‘Prioritise Pleasure‘ (2021), que obtuvo una nominación al Mercury Prize.

Que el nuevo álbum de Self Esteem -cuyo nombre real es Rebecca Lucy Taylor- volverá a adoptar una perspectiva feminista -y por tanto política- es evidente observando su título y, especialmente, su portada, evidentemente inspirada en la serie ‘El cuento de la criada‘.

- Publicidad -

‘Focus is Power’, el primer adelanto de ‘A Complicated Woman’, se construye sobre el lema «yo merezco estar aquí» y narra un proceso de empoderamiento. Es una oda que tiene mucho de himno y, sobre todo, de góspel, pues la canción se crece gracias a la inclusión de un coro femenino.

En su «transformación», Self Esteem desaprende el rol de sumisión impuesto en su niñez («ya no te daré lo que quieres, aunque yo no quiera») y toma las riendas de su vida: «El mundo es tuyo, ¿qué vas a hacer con él?», canta.

- Publicidad -

El álbum de Self Esteem contará con las artistas invitadas Sue Tompkins, Moonchild Sanelly y la recomendada Nadine Shah.