Camille, Diane Warren… pelean por el Oscar; Robbie Williams y Trent Reznor, no

Con las nominaciones a los Oscars 2025, llegan los candidatos a Mejor Canción Original, y… no es una broma: Diane Warren vuelve a estar nominada. La autora de ‘Because You Loved Me’, aquel precioso hit de Céline Dion, entre otras, ha estado nominada hasta en 15 ocasiones sin llevarse la estatuilla. Esta puede ser la 16ª: ‘The Journey’ de ‘Six Triple Eight’ le dará una nueva oportunidad en la interpretación de H.E.R. Diane Warren sí ganó un Oscar Honorífico en 2023.

La favorita es Camille, o al menos es la ganadora del Globo de Oro a Mejor Canción de este año. La artista francesa, de la que tanto se habló en la prensa musical especializada hace unos años, triunfó en dichos premios con ‘El Mal’ de ‘Emilia Pérez‘, que ahora está nominada a los Oscars, y su mayor competidora puede ser ella misma, pues compite -como en los Globos de Oro- con otro tema de la misma película, el simpático ‘Mi camino’ que interpreta Selena Gomez.

Los otros dos nominados son Elton John por el tema ‘Never Too Late’ de la cinta del mismo nombre; y finalmente con ‘Like a Bird’ de ‘Sing Sing’, compuesto por Abraham Alexander y Adrian Quesada.

Entre los temas que se colaron en la lista de pre-seleccionados pero finalmente no están nominados, figura ‘Better Man’ de Robbie Williams. Y también ha sido excluido el tema de Trent Reznor y Atticus Ross para ‘Rivales‘, película excluida tanto de Mejor Canción y como de Mejor Banda Sonora.

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/1WquDt7urH — The Academy (@TheAcademy) January 23, 2025

