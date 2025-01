RFTW: FKA twigs, Joe Crepúsculo, Anna B. Savage, Teo Planell…

Hoy 24 de enero salen nuevos álbumes de FKA twigs, Joe Crepúsculo, Anna B. Savage, C. Duncan, Mogwai, mariagrep, Teddy Swims, Central Cee, Alba Reche, Tunng, LaTania o Jordan Adetunji.

Entre los singles destacados de la jornada están el strip club anthem de Bruno Mars y Sexyy Red, el ‘Segundo intento’ de Aitana, el tercer adelanto del álbum de Tate McRae, el regreso no tan «básico» de Djo o la unión de Tamino y Mitski.

- Publicidad -

Todos ellos se suman a los nuevos lanzamientos de Shura o Self Esteem, comentados en portada, y también al que durante la semana hemos examinado de Chloe Qashi.

De la cosecha nacional salen nuevos temas de María Yfeu, Queralt Lahoz, Maria Hein, vangoura, trashi, Buenos Vampiros, aleesha, Samantha Hudson y La Zowi, Gipsy Power Band, L’hein, Nena Daconte e Iván Ferreiro o Mar Lucas.

- Publicidad -

Y, de la internacional, figuran en la playlist «Ready for the Weekend» también estrenos de Shygirl con Isabella Lovestory y PinkPantheress, Nova Twins, Magana, Wet, Mallrat, Kygo con OneRepublic, Lust for Youth, Travis Scott, Viagra Boys…