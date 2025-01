Ven a un lugar más seguro, con Oklou y Bladee

Oklou prepara el lanzamiento de ‘Choke Enough‘, que se considera su álbum debut a pesar del impacto de su mixtape de 2020, ‘Galore‘. De ‘Choke Enough’ se conocen ya cinco sencillos, entre los cuales han destacado ‘family and friends’ u ‘obvious’. El sello True Panther pondrá a la venta este álbum el próximo 7 de febrero.

En los adelantos de ‘Choke Enough’, Oklou ha reducido los ritmos del eurodance (‘harvest sky’) o el UK garage (‘choke enough’) a su más tímida y sigilosa expresión. Marylou Vanina Mayniel, en lugar de llevarnos a la pista de baile, nos mece en su (futurista) cuna.

‘take me by the hand’, el quinto single, cumple el mismo cometido, animado de nuevo por un ligero ritmo de UK garage. Es un pulso, un leve latido que anima la canción, mientras se envuelve en el resplandor de los sintetizadores de Oklou y en sus destellos parpadeantes de luz. La Canción Del Día de hoy es ligera y flota en el aire como un copo de nieve.

‘take me by the hand’ es un dueto entre Oklou y el rapero y productor sueco Bladee, a quien has podido escuchar, por ejemplo, colaborando con Charli XCX en los remixes de ‘Rewind’ o ‘Drama‘ (Oklou y Bladee ya se habían unido en el remix de ‘Rainbow’). ‘take me by the hand’ refleja la conexión entre dos personas que se necesitan para protegerse del mundo exterior. Tanto Oklou como Bladee conocen un lugar que les sirve de refugio. «Cógeme de la mano cuando los problemas llamen a nuestro nombre… Vamos a un lugar menos solitario, lejos de la luz», recitan.

En ‘take me by the hand’, Oklou vuelve a brillar no solo como productora, sino también como compositora de melodías, y especialmente el estribillo de ‘take me by the hand’ pide ser sampleado o remixado en algún éxito del pop del futuro.