Cuando una Katy Perry adolescente casi se coló en el backstage de Radiohead

En ‘The One that Got Away‘, el sexto y último sencillo extraído de su exitoso segundo álbum, ‘Teenage Dream‘ (2010), Katy Perry recordaba con nostalgia un rollete de adolescencia. En concreto, cantaba sobre un «verano» en que conoció a un muchacho y ambos se enrollaron dentro del coche de él, un «Mustang», mientras «Radiohead» sonaba de fondo.

‘The One that Got Away’ fue el único single de ‘Teenage Dream’ que no llegó al número 1 de la lista de singles de Estados Unidos: se quedó en el 3.

La referencia a Radiohead siempre ha destacado dentro de la letra de ‘The One that Got Away’. Pero la conexión de Katy Perry con la banda de Thom Yorke va más allá.

En una entrevista con Jimmy Kimmel emitida esta noche, Katy Perry ha contado que el segundo concierto al que acudió en su vida fue uno de Radiohead en el Santa Barbara Bowl de Santa Bárbara, California. Perry recuerda que acudió al show con su mejor amiga y que ambas fueron invitadas a entrar en el backstage de Radiohead, pero que el padre de Perry se lo prohibió. «Tenía 13 años, pero parecía que tenía 18; nos invitaron al backstage, pero mi padre, que nos vino a buscar, dijo que ni de coña».

Cuando Kimmel pregunta a Katy Perry quién demonios la invitó al backstage de Radiohead cuando esta apenas tenía 13 años, Perry pone mirada sugerente y responde: «El rock n’ roll nos invitó». Perry finalmente regresó a casa después del concierto de Radiohead, avergonzada: «Sentía que había vuelto a primaria».

Perry añade que nunca ha hablado con Thom Yorke ni le ha contado su experiencia en el concierto de Radiohead porque, siempre que le ha visto, se ha «quedado helada». Dice que le parece un artista «increíble».

Curiosamente, los datos de Perry no cuadran. El concierto de Radiohead al que acudió en Santa Bárbara, su ciudad natal, solo puede ser uno de los dos que Radiohead ofrecieron en esa ciudad los días 29 y 30 de junio de 2001. Estos son los primeros conciertos de Radiohead en Santa Bárbara que aparecen registrados en Setlist.fm. Sin embargo, Perry, nacida en 1984, en 2001 cumplía 17 años, no 13, como explica en la entrevista. Perry cumplió 13 años en 1997, pero en 1997 Radiohead no dieron ningún concierto en Santa Bárbara. La extensa gira de Radiohead de 1997 incluyó varias paradas en California, pero ninguna en la ciudad natal de Katy Perry.