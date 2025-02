l0rna le mete el «clítoris» al hit de Alexandra Stan en ‘MR. SEXO BEAT’

Una nueva reina ha llegado al panorama. Con una chulería que no se puede comprar, un humor fresco y la potente producción del experimentado Kabasaki, l0rna se postula como uno de los nombres a seguir muy de cerca este año. ‘MR. SEXO BEAT’ es la Canción del Día.

Interpolando el gran hit de Alexandra Stan de 2011, ‘Mr. Saxobeat’, l0rna regala uno de los temas más duros que hayan salido últimamente. La artista de Cartagena tiene una historia breve: empezó a rapear a los 11 años, se hizo su primer tema con 15 por las risas y desde ahí hasta su primer EP, ‘LA KAWA DE LA LORE’.

- Publicidad -

l0rna también fue parte del sonado beef entre el remix de ‘Rifle Talibán’ (con Guxo, Cruz Cafune, Mushkaa, Rojuu, superreservao, El Bugg y Logal) y ‘RIFLE BISEXUAL’ (con Yung Beef, Albany, l0rna, Icy Vedo, yyy891 y Somadamantina). Todo empezó después de que Icy Vedo, presente en la canción original de Guxo, y Albany, a quien habían llamado para tirarse unos versos, finalmente no apareciesen en el remix de ‘Rifle Talibán’.

Yung Beef los juntó a todos en una nueva canción, a modo de competencia directa, y l0rna es clarísima en su parte: «El OG estaba duro, pero el remix es una mierda / Una puta mierda».

- Publicidad -

Aunque siempre ha sido más de trap, la producción reggaetonera de Kabasaki es lo que mejor le sienta a la artista murciana. Si a eso le añades una estética dosmilera a más no poder, un sample de una de las canciones más icónicas de esa época, un videoclip inspirado totalmente en el de ‘Sorry’ y un humor que no te puedes creer, ya tienes el pack completo.

«Le advertí, estoy de free, y dijo que sí / Y le metí el clítoris», canta Lore en el estribillo. ¿Qué más hay que decir? Otros grandes momentos de la canción incluyen cuando recuerda su desempeño escolar («Ahora cobro más que ellos / Todos me la podéis chupar») o cuando amenaza a una pija: «Mira mal y su novio me da bola / No me sigas mirando que te robo el Bimba y Lola».

- Publicidad -

Para quien se quede con ganas de más, el EP incluye otros tres inclasificables temas. De estos, ‘OVULANDO’ fue el primero en llegar. Con ese título, resulta difícil no pinchar. Lo mejor es que el resultado está a la altura de las expectativas: «Si vieras cómo me lo follo, pensarías que lo odio / A veces me da pena por el pobre de mi exnovio». Spoiler: en verdad le «suda todo el coño».