RFTW: Kylie, Rigoberta, Drake, La Bien Querida…

Hoy es San Valentín, por lo que escucharéis muchas canciones versando sobre amor: hay nuevo EP de Cupido, un nuevo tema de La Bien Querida llamado ‘Noche de bodas’, otro de Bon Iver llamado ‘Everything Is Peaceful Love’, otro de Sam Smith que se llama ‘Love Is A Stillness’… Rigoberta Bandini publica la versión de estudio del tema interpretado en los Goya, ‘El amor’ de Massiel. Al menos 10 canciones contienen la palabra «amor»/»love» en sus nombres en Ready for the Weekend, nuestra playlist de novedades. También destaca el dúo entre Juana Rozas y Santiago Motorizado.

Además del EP de 5 temas de Cupido, tenemos una generosa mixtape de Drake y Party Next Door de hasta 21 temas, también nuevos álbumes de Manic Street Preachers, La Plata, Alessia Cara, The Wombats o Bartees Strange. Sabrina Carpenter saca la versión deluxe de ‘Short n Sweet’.

Kylie saca un nuevo corte de EDM chungo, esta vez junto a Alok. Selena Gomez anuncia disco junto a benny blanco, y también hay novedades de artistas como Addison Rae, flowerovlove, SZA (que no puede parar de sumar temas a ‘SOS’), Olivia Dean para ‘Bridget Jones’, y en un plano más independiente, Bon Iver, Lucy Dacus o Japanese Breakfast. Villano Antillano quiere un «machote XXL» en su nuevo banger. Sean Paul se sube a ‘PUSH 2 START’ de Tyla.

En España, hay singles de marquitos (antes ODDLIQUOR), Maria Jaume con FADES, TRISTÁN!, Zahara, Jimena Amarillo, LUNA KI con Mala Rodríguez, Marc Seguí con Rawayana, Yung Beef con Goa, Chica Sobresalto, DORA, SIMONA, Grande Amore con Nacho Vegas, Suu y un largo etcétera.