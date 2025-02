Aitana habla abiertamente sobre su depresión e hipocondría

Aitana ha mostrado su cara más vulnerable y sincera en su visita al programa ‘La Ventana’ de Cadena Ser, con motivo del próximo estreno de ‘Metamorfosis’, su nueva docuserie de Netflix. La cantante ha confesado que fue diagnosticada con depresión a finales de 2024, aunque ahora está «mucho mejor», y que siempre ha sufrido de hipocondría.

La cantante de ‘Segundo intento’ comienza hablando de su miedo a la muerte, común en las personas hipocondriacas, que le ha acompañado «desde pequeña»: «Cuando me preguntaban dónde te ves dentro de cinco años, yo pensaba que no iba a estar», admite, revelando que siempre ha mentido cuando le han preguntado esto.

Ocaña continúa diciendo que siempre ha sentido que se iba a «morir joven» y que eso ha tenido efectos en su vida: «He estado 3 años sin salir de España, porque me da miedo volar. También he estado 7 años sin hacerme una analítica de sangre, porque me da miedo que me digan que hay algo que está mal», confiesa.

En la entrevista con Carles Francino, Aitana también habla por primera vez sobre la depresión que le fue diagnosticada a finales del año pasado: «Me cuesta mucho decir estas cosas, no por sacar mi vulnerabilidad a relucir, sino porque desde fuera vean que es un problema del primer mundo», comienza. Esta continúa definiendo el trastorno como «estar triste por no sabe por qué estás triste o no saber qué hacer con ello».

La artista también revela que mientras grababa el documental, disponible a partir del 28 de febrero, se encontraba en «ese proceso» y que, de hecho, lo sigue estando, aunque se encuentra «mucho mejor»: «Es la primera vez que lo digo públicamente», concluye, antes de añadir que cree que «es importante hablar sobre la depresión».