Vega, gran «outsider» de la industria musical

Cuando pensamos en música independiente, muchos pensarán inmediatamente en un grupo de música medio underground, en general compuesto sólo por hombres. Quizá no en una cantautora. pero Vega, el proyecto de la cordobesa Mercedes Mígel Carpio, está batiendo récords de vida al margen de los cánones de la industria. Ha repartido contra las multinacionales, ha repartido contra las plataformas de streaming, ha repartido contra los festivales… y ahora que sale de gira, no podíamos dejar de invitarla a nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO, en el que ella misma quema su último álbum ‘Ignis’ ante nuestros atónitos ojos.

Es este un álbum de sonido inspirado en lo que era el sonido indie de finales de los 2000 en España, comenzando el largo de hecho con una cita de Iván Ferreiro, referencia, colaborador puntual y amigo de Vega. La artista presentará el disco que contiene novedades tan notables como ‘Incondicional’, ‘De otro planeta’, ‘Leviatán’ o ‘Crisantemos’, junto a temas seleccionados de su repertorio anterior, en 7 ciudades españolas que podéis consultar en su web.

«No tengo claro que vaya a hacer muchos más conciertos» es ya el primer titular que nos deja esta entrevista de una hora y media, si bien Vega puntualiza que tampoco quiere anunciar una falsa gira de despedida que luego contenga segundas, terceras y cuartas partes. Simplemente está cansada de que, por ejemplo, los festivales no paguen -a los artistas de zona media- el caché suficiente para costear a los músicos y personal necesarios. Algo que se agrava, siempre según su relato, si el artista es mujer. Por eso este año no veréis a Vega en festivales, ni en los que obviamente no encaja, pero tampoco en los que sí te la imaginas. «No voy a tocar a bajo coste en ningún sitio», anuncia.

Vega llama la acción sobre estos hechos, y su propuesta como mujer es no tocar. «Para mí no ha mejorado nada. Hay un activismo de palabra. Hace falta activismo de hecho. ¿Yo, como mujer, quiero que se pague mejor a las mujeres? Pues si no me pagas [lo que vale el show] no voy a ir, y ojalá todas hiciéramos lo mismo». Y corrige: «También soy plenamente consciente de que no todo el mundo puede hacer eso. Y juegan con eso. [En España] no faltan mujeres en la música. Lo que pasa es que no llegan. Ha llegado 1 de las 300 que lo intentan. Hay 300 a las que pagan una miseria, o un bocadillo. Yo leí el comunicado [de despedida] de Carmen Boza y se me rompió el corazón en cuatro. Ya está bien. Claro que se agota. No hay un activismo como colectivo».

Con que ella se puede permitir no tocar donde no le pagan lo que cuesta su show, se refiere a que ella puede vivir como música de sus derechos de autor, tras haber escrito para Bisbal, Raphael o Manu Carrasco, amén de toda su discografía en solitario. «Mercedes Mígel» vive de sus derechos de autor, mientras todo lo que gana como Vega, lo reinvierte. Por ejemplo en la edición física de ‘Ignis’, que le ha costado 75.000 euros porque se puede quemar, como demuestra ante nuestros atónitos ojos. Por lo vendido, como mucho, recuperará ese dinero. Si gana algo, reinvertirá en Vega, y así sucesivamente.

La artista también habla de su paso por Operación Triunfo y de los nuevos ídolos del formato; recuerda que el streaming no da de comer a los artistas por los inexistentes beneficios que implica para los autores; y habla de cuáles son sus canciones favoritas entre las compuestas para otros artistas. Además de entrar en detalle sobre destinatarias de sus últimas letras, y canciones que hablan sobre la libertad aunque no esté tan claro, Vega es crítica con el modo de acreditar canciones de hoy en día: «Sigo sin creerme una canción escrita por 14 personas, como mucho serán 2 personas. El resto son arreglistas».

A menudo la artista se muerde la lengua sobre lo que puede decir y lo que no, pues su hermana y ayudante en su sello La Madriguera, le ha pedido que en esta entrevista dé «2 titulares en lugar de 37»; pero siempre se le termina escapando alguno, como ese que asegura al final: «Amo a los haters que me ayudan a ser mejor».