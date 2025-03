Vundabar: el punk también se viraliza en Tik Tok

Este viernes 7 de marzo se publica ‘Surgery and Pleasure’, el nuevo disco del trío de post-punk Vundabar. Se trata del 6º álbum de la banda de Boston, una de esas afortunadas que ha logrado situar un viral en Tik Tok, en concreto ‘Alien Blues’, compartido decenas de miles de veces asociado a diferentes momentos. El tema extraído de su disco de 2015, ‘Gawk’, suma 600 millones de streams, recordando que en esta red social no solo circulan canciones latinas o pop. Que se lo pregunten a Beach House y a Cigarettes After Sex.

Centrándonos en el nuevo álbum de Vundabar, conocemos 4 adelantos del disco. ‘I Need You’ y ‘Spades’, en torno a los 6 minutos de duración, presentan desarrollos que van a interesar a seguidores de los primeros Radiohead o The Horrors, pero para comenzar por el principio, vamos a recomendar ‘I Got Cracked’, editada el año pasado, como Canción del Día.

‘I Got Cracked’ es un señor tiro de 3 minutos y medio de duración, tan buenos que parecen 2, incitando a la escucha en modo «repeat». Y esa urgencia tiene una explicación. El tema, como gran parte del álbum, habla del «sentido de anhelo» por parte del cantante Brandon Hagen. Así lo explica: «en un periodo de 6 semanas que solo podría describir como un aterrizaje forzoso, una relación de larga duración que mantenía implotó, mi padre murió y me rompí un brazo en un hotel mientras estaba de gira. Una semana después del funeral, estaba grabando esta canción en Los Ángeles».

Continúa: «Me estaba tambaleando ante la conexión entre todo lo que había pasado, muchas de esas fracturas que no se veían comenzaban a estar arraigadas en la rotura física de mi cuerpo. Esta rotura física dictó las partes más flotantes de la canción, porque además estaba haciendo música determinada por las limitaciones de mi propia lesión».

Melódicamente estamos ante uno de los mejores pre-estribillos y uno de los mejores estribillos de la historia de Vundabar, el primero de los cuales es tan explícito como: «se me rompió el corazón, me rompí el brazo, y después esparcí unas cenizas». Haciendo de tripas corazón, Vundabar saben hacer un himno divertido con toda esta desgracia, lo cual se nota en lo musical, pero también en la letra, que en un momento asegura ya que no puede «parar de reír» (suponemos que por no llorar); y en el videoclip. El grupo define el próximo álbum como «una síntesis más madura de todo lo que hemos explorado antes».



