Pet Shop Boys, confirmados en Low Festival Benidorm

Low Festival, que como siempre se celebra el último fin de semana de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, tiene una nueva confirmación de lujo para este lunes. Se trata de Pet Shop Boys, que visitará el festival con su exitosa gira «Dreamworld: The Greatest Hits Live», que ha pasado por Glastonbury y Hyde Park.

La nota de prensa recuerda que «la icónica banda británica, formada por Neil Tennant y Chris Lowe, ha marcado generaciones con himnos atemporales como ‘West End Girls’, ‘It’s a Sin’ o ‘Always on My Mind’, y llegarán a Low Festival con su inconfundible puesta en escena y con su último trabajo discográfico, «Nonetheless», publicado en 2024, en el que continúan demostrando su talento para reinventarse y adaptarse a los tiempo modernos, sin perder su esencia».

- Publicidad -

Pet Shop Boys se suman a así a otros confirmados pomo Zahara, Amaia, rusowsky, Empire of the Sun, Bomba Estéreo, Viva Suecia y Carolina Durante. Además, la organización informa de que el cartel no está cerrado. Los últimos abonos de tres días generales, VIP y VIP POOL están disponibles a 67,99€ hasta el domingo (o agotar cupo) en entradas.com y la web oficial del Low.