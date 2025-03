Charli xcx, Olivia, Neil Young, The 1975… en Glastonbury 2025

The 1975, Neil Young y Olivia Rodrigo encabezan el cartel de Glastonbury 2025. El anuncio llega después del titubeo inicial de Young, que había decidido no tocar en el festival por considerarlo un «desvío corporativo».

Finalmente, confirmó su presencia argumentando que hubo «un error en la información recibida»: «Vuelve a estar en nuestra agenda y estamos deseando tocar», publicó en su página web. El veterano músico también ha anunciado que está trabajando en celebrar un concierto gratuito en Ucrania, con el que además pretende dar comienzo a su nueva gira. Todavía no se conoce fecha o lugar.

Es la primera vez de Olivia Rodrigo y The 1975 como cabezas de cartel. Por otro lado, Charli xcx, Loyle Carner y The Prodigy son los nombres más destacados de la segunda línea, mientras que Rod Stewart ocupa el espacio «leyendas» de la jornada del domingo. Doechii, Alanis Morissette, Noah Kahan y Raye también estarán en el evento, que se celebrará del 25 al 29 de junio en Worthy Farm.

Beth Gibbons, Scissor Sisters, Father John Misty, beabadoobee, Weezer, St. Vincent, Floating Points, Busta Rhymes, Four Tet, John Fogerty, Amyl and the Sniffers, Gracie Abrams, Tv on the Radio y The Libertines, además de muchos otros, completan el cartel de este año.