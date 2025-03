Pequeño Mal (Hazte Lapón) sufren una ‘Epilepsia de amor’

Pequeño Mal lanza hoy oficialmente su primer single, que es doble e incluye, por un lado, ‘Epilepsia de amor’ y, por otro, ‘Balanza y espada’. Pequeño Mal no es otra cosa que el nuevo proyecto de Saray y Lolo de Hazte Lapón junto a los hermanos Antonio y Carlos Fernández (Living Camboya) a la guitarra y el bajo, y Fernando Bertolo (Supercadáver) a la batería.

Las influencias de Pequeño Mal van de la new wave al power pop pasando por el noise pop y nombres como The OnlyOnes, The Soft Boys, The Replacements, Superchunk o Weezer. Su misión es escribir himnos guitarreros como los dos que lanzan hoy.

Su carta de presentación es este single doble: dos himnos directos e infecciosos, impregnados del humor retorcido característico de Lolo. La impecable producción de Jordi Gil (Derby Motoreta’s Burrito Cachimba) logra dar la potencia y dulzura que las canciones requerían, y las sirve listas para explotar en tus oídos.

‘Epilepsia de amor’ es el single principal de Pequeño Mal y está disponible en la playlist de JENESAISPOP «Ready for the Weekend». Un tema que habla de «convulsionar por amor, como una Madame Bovary abrumada por los tiempos del amor líquido», remite al rock neoyorquino de los setenta.

Las guitarras rugen, surferas, en ‘Balanza y espada’ conviviendo con un teclado que reproduce el sonido de un órgano, a la manera del protopunk de los 70, remitiendo por ejemplo a los Screamers. La letra relata una «historia de amor eterno que parodia las desventuras de los mitos griegos». Las letras son 100% Hazte Lapón; la música evoluciona.