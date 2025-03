Que la música de Merzbow parezca accesible es uno de los méritos logrados por ‘Un circuito formidable. De los Kinks a Merzbow: Un continuum del ruido‘, el libro de Oriol Rosell que repasa la historia del ruido en la música popular. Y, después de conocer la historia de, por ejemplo, una banda llamada Nihilist Spasm Band, al lector se lo parecerá también.

Desde la distorsión accidental de ‘You Really Got Me’ de los Kinks -punto de partida del libro- hasta el terrorismo auditivo del japanoise, pasando por el siempre reivindicable ‘Psychocandy’ (1985) de Jesus and Mary Chain o el metal extremo, el ruido ha servido a los artistas para denunciar el status quo y reivindicar la producción de arte fuera del mainstream, ya fuera en grabaciones como encima del escenario.

En ‘Un cortocircuito formidable’, Rosell (conocido por su programa ‘La Biblioteca Inflamable’ de Ràdio 4 y por ser integrante de la banda Dead Normal) repasa la producción cultural del ruido a lo largo de las décadas contextualizándola en la historia, pero nunca su repaso es excesivo o indulgente y, además, lo anima con anécdotas personales que humanizan la lectura.

En su primer ensayo, Rosell sobre todo pone en valor la historia del noise, ampliamente desconocida por el público pero fascinante, y lo hace profundizando en las propuestas de una serie de nombres ocultos u olvidados, como Smegma, pero cuyas trayectorias dejan con la boca abierta. Además, Rosell ilumina el valor estético y artístico de un recurso -el ruido, la distorsión, el muro de sonido- que ha estado mucho más presente en la música de lo que parece.

Por otro lado, Rosell acerca a la audiencia la historia del noise con un lenguaje asequible pero también muy esmerado en su uso de metáforas y que exhibe un elevado valor literario. ‘Un circuito formidable’ es una obra excelente de periodismo musical y un ejemplo de que la crítica cultural también produce obras de arte como las que ella misma examina.

Mención aparte merecen: 1) el prólogo de Javier Blánquez, uno de los grandes de la crítica musical española; 2) los informadísimos pies de página del libro, que en algunos casos ocupan páginas enteras. Y ‘Un circuito formidable’ no es un libro largo, pero, en su cuidada selección de nombres, demuestra que del noise también se pueden escribir ríos de tinta. 9