Chappell Roan sube al nº1 en Reino Unido con ‘Pink Pony Club’

Chappell Roan sube este viernes al número 1 de singles de Reino Unido con ‘Pink Pony Club’, uno de los sencillos extraídos de su álbum debut, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess‘ (2023). ‘Pink Pony Club’ es el primer single número 1 de Roan en Reino Unido. Previamente, Roan había llegado al puesto 2 con ‘Good Luck, Babe!’ y al 4 con ‘Hot to Go!’. Roan se anota un single número 1 de Reino Unido una semana antes del estreno de su nuevo single, ‘The Giver’, que sale el viernes 13.

En las últimas semanas, ‘Pink Pony Club’ ha cogido impulso en listas tras la presentación de la canción en los Grammy y su posterior relanzamiento en radios. El vídeo viral de Roan cantando la canción en un concierto prácticamente vacío en 2021 ha circulado sin parar. Tan vieja es la canción que su lanzamiento se remonta a abril de 2020.

Cinco años después, ‘Pink Pony Club’ puede considerarse la canción insignia de Chappell Roan. También es una de las composiciones de Roan que ayudan a entender y poner en contexto su personaje: ‘Pink Pony Club’ es el punto de inflexión en su carrera, el momento en que Roan decide encarrilar su proyecto hacia la representación de su identidad queer.

Roan escribe ‘Pink Pony Club’ después de visitar un club queer de su pueblo, Springfield, en Missuri, que realmente estaba todo «pintado de fucsia». En la letra, Roan examina la tensión entre su origen conservador (vive en Tennessee, su madre no quiere que se mude a Los Ángeles) y su necesidad de liberación, asistiendo a ese club donde «los chicos y las chicas pueden ser reinas cada día».

La producción de ‘Pink Pony Club’, entre el power pop y el synth-pop, la enfila un Dan Nigro que en la época del lanzamiento de esta canción todavía no había publicado su primer éxito, ‘drivers license’, el single debut de Olivia Rodrigo. Tan pronto en su carrera, Roan ya sabía que «en tacones, encima del escenario, es donde está mi sitio».



