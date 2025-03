Buffy Sainte-Marie pierde su Polaris, Juno y la Orden de Canadá tras descubrirse que no es canadiense

Buffy Sainte-Marie está siendo obligada a devolver los premios y reconocimientos oficiales canadienses que ha recibido a lo largo de las décadas tras descubrirse que es estadounidense y no canadiense. El mes pasado, Sainte-Marie devolvió la Orden de Canadá que le fue entregada en 1997 y, en los últimos días, ha perdido los galardones que ha recibido por parte del Polaris y el Juno, dos de los premios musicales más importantes de Canadá.

Ambos han retirado sus premios a Buffy Sainte-Marie porque la autora de ‘Universal Soldier’ ya no «cumple con los criterios» para mantenerlos. Sainte-Marie ganó el Polaris en 2015 por su disco ‘Power In The Blood’ -ganó a Caribou o Drake- y, en 2020, obtuvo el Polaris Heritage Prize por su álbum ‘It’s My Way!’. Por su lado, Juno ha retirado a Sainte-Marie todas sus distinciones, entre ellas el Juno Humanitarian Award en 2015 y el premio a Álbum Indígena del Año por ‘Medicine Songs’, de 2018.

- Publicidad -

Sainte-Marie conserva -de momento- el Oscar a Mejor canción original que ganó en 1983 por ‘Up Where We Belong’, una canción históricamente asociada a la lucha de los nativos americanos, interpretada por Joe Cocker y Jennifer Warnes, y de la que es co-autora. Sainte-Marie, de 84 años, es conocida por su activismo por los derechos de las poblaciones nativas y por otras causas medioambientales y de justicia social.

La revelación sobre la verdadera identidad de Sainte-Marie llegó en octubre de 2023 a través de un reportaje de CBC. El medio canadiense pudo probar que Sainte-Marie nació en realidad en Stoneham, Massachusetts, y no en la Reserva Piapot Cree First Nations en Qu’Appelle Valley, Saskatchewan. CBC, además, encontró declaraciones antiguas de Sainte-Marie en las que la artista afirmaba haber nacido en la reserva del pueblo Cree y que esa era «su tribu», en contra de lo que mostraba su certificado de nacimiento.

- Publicidad -

Al devolver su Orden de Canadá, Sainte-Marie ha reconocido que es ciudadana estadounidense y que posee un pasaporte de Estados Unidos y ha explicado que, aunque nació en Estados Unidos, fue adoptada por una familia Cree en Saskatchewan «cuando era joven». Sainte-Marie ha asegurado que ella nunca ha afirmado ser canadiense y que nunca ha escondido su verdadera nacionalidad: “Nunca he tratado mi ciudadanía como un secreto y la mayoría de mis amigos y familiares en Canadá sabían que soy estadounidense, y nunca ha sido un problema”.