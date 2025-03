Madrid supera a Cataluña en venta de entradas en 2024

La música en directo en nuestro país está en su mejor momento histórico. Así lo muestra el último informe de la Asociación de Promotores Musicales (APM), que hoy ha dado a conocer los datos obtenidos en 2024 sobre la música en vivo.

El negocio de la música en directo en nuestro país lleva en auge desde 2022. Tanto, que este 2024 la facturación de conciertos y festivales ha vuelto a batir su propio récord histórico, alcanzando los 725 millones de euros. Esto representa un crecimiento del 25% respecto a 2023, pero es que a su vez en 2023 los ingresos también fueron un 25% superiores respecto al año anterior.

- Publicidad -

De todas las comunidades autónomas, la triunfadora en este aspecto ha sido Madrid. En 2024, la facturación de los conciertos celebrados en la Comunidad ha sido de 185 millones de euros, prácticamente el doble que en 2023. Esto se traduce en un incremento del 96%. En cambio, Cataluña retrocede. Ojo, porque Karol G ha podido tener mucho que ver.

Madrid es responsable de facturar casi el 26% del total de entradas del país. Cataluña se mantiene estable en cuanto a cifras, pero baja un puesto en el ranking y deja de ser la número 1, habiendo facturado casi 139 millones de euros, lo que supone un descenso de -9,16% respecto a 2023 y siendo el 19% de la facturación total del país.

- Publicidad -

En el tercer puesto queda Andalucía, comunidad autónoma que ha facturado en 2024 la cantidad 116 millones de euros creciendo un 21,34% con respecto a 2023 y suponiendo un 16% respecto a la facturación total de venta de entradas del país.

Los artistas que más entradas vendieron en 2024

En cuanto a giras nacionales, el top 3 del ranking lo ocupan, en este orden, Melendi (Riff Producciones), Estopa (Heredia / varios promotores) y Robe (The Project, Get In, RIFF, The Music Republic, Dromedario Records) .

- Publicidad -

En cuanto a giras internacionales el top 3 del ranking lo ocupan, en este orden, Bruce Springsteen (Doctor Music) quien, en sus 5 conciertos ha alcanzado la cifra de 275.885 entradas vendidas habiendo sido todos ellos SOLD OUT, Karol G (Live Nation) quien colgó el cartel de SOLD OUT en sus cuatro citas consecutivas en el Estadio Santiago Bernabéu alcanzando las 219.943 entradas vendidas, y Luis Miguel (Iglesias Entertaintment) quien con sus 12 conciertos en nuestro país ha vendido 203.114 entradas.

En cuanto a festivales, el top 3 recae en los festivales Arenal Sound (Burriana, The Music Republic) que vuelve a aportar la cifra de 300.000 asistentes, Primavera Sound Barcelona (Barcelona, Primavera Sound) con 268.000 asistentes (más de 20.000 asistentes que en la edición 2023) y Viña Rock (Villarrobledo, The Music Republic) con 240.000 asistentes, exactamente la misma que en 2023.