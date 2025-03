Natti Natasha: «Antes la bachata solo se tocaba en cabaret, era un baile prohibido»

Natti Natasha, autora de éxitos del reguetón tan masivos como ‘Criminal’ o ‘Sin Pijama’, vuelve con un disco de bachata. El amor de la dominicana por este estilo brilla en su cuarto disco, ‘Natti Natasha En Amargue’, para el que ha fichado al que es considerado por muchos como el mismísimo rey del género. Así, Romeo Santos escribe, compone y produce todas las canciones.

Durante los últimos años, Natti ha estado bastante ocupada apareciendo en portadas de revistas, protagonizando su propia serie documental en Prime Video o potenciando su marca de vino espumoso. Con este disco, Natasha quiere demostrar «el gran amor que siento como dominicana por este género», además de regalar «una ofrenda de amor y gratitud a la República Dominicana y a todos aquellos que han abrazado la bachata».

- Publicidad -

Hablamos con Natti Natasha sobre cantar bachata siendo una mujer, los difíciles inicios del género, trabajar con Romeo Santos y la nueva ola del reguetón.

¿Bachata o reguetón? ¿Cuál te ha dado más alegrías?

Ah, las dos. No puedo. Es que no puedo escoger.

- Publicidad -

Con lo que tú amas la bachata, ¿cómo es que nunca habías hecho un disco como este?

Porque nunca se me había dado la oportunidad de hacer un disco, pero sí había lanzado bachatas en cada proyecto musical, aunque fuesen de reguetón. Así también veía cómo la gente iba reaccionando y si me lo permitían.

¿A qué te refieres con que nunca se te había dado la oportunidad?

Pues como que nunca se había planeado, porque cuando hice la primera canción, que fue ‘Desde Hoy’, todavía no había un plan de hacer un proyecto completo de bachata. Cuando Romeo se acerca, me dice: «Natti, yo creo que tú eres la persona que puede interpretar esta canción». Desde ahí, grabamos otra, y la tercera, y así decidimos hacer un proyecto completo.

- Publicidad -

¿Te habría gustado sacarlo antes?

Sí, lo tenía en mi mente, pero no sabía en qué momento iba a ser. Todo tiene su momento perfecto.

¿Dirías que has sorprendido a tus fans con este disco?

Siento que sí y a la misma vez siento que ellos estaban esperándolo. Siempre me exigían un disco de bachata y yo siempre decía que ya casi, que ya casi… Duré cuatro años diciendo esto y ya está fuera.

O sea, que había ganas porque siempre han respondido bien.

Siempre. En ‘Iluminatti’ lancé ‘Quien Sabe’, que el video soy yo como de monja en una iglesia, y era la primera vez. No sabía cómo iban a reaccionar, me la aceptaron y entonces en el segundo proyecto, en ‘NATTIVIDAD’, metí otra bachata que se llama ‘Cuento Breve’. Ya con el remake con Romeo Santos de ‘La Mejor Versión de Mí’ conecto con otra persona que hace bachata. Y quién mejor que el rey de la bachata para acompañarme en una nueva etapa para él, porque hizo la composición de todas las canciones y produjo todas las canciones dentro del disco. Estar en ese papel, y no en el de cantante, fue algo muy nuevo para él.

Mientras él componía las canciones, imagino que tú también has formado parte de ese proceso creativo, de alguna forma.

Sí, claro que sí. Al terminar de escribir ‘Quiéreme menos’, que la estaba haciendo con mi pareja y conmigo ahí, me dice: «Les quiero mostrar algo, porque me inspiré en ustedes». Nosotros no teníamos ni idea de que la estaba haciendo sobre nosotros. O sea, que pude ver todo el proceso creativo. Intercambiamos ideas, obviamente. Me preguntaba cosas como «¿Cómo te sientes?» o «¿Cómo dirías como dominicana que alguien es mentiroso?», por ejemplo, para ‘Pinocchio. Y yo: ¡Habladoraso!. Entonces, teníamos esa cosa en la que me pedía mi perspectiva para algunas situaciones.

¿Qué es lo más importante para que una bachata funcione y llegue al corazón?

El sentimiento. Transportarte a un momento donde te salga. No cantar, sino llorar en una canción. Definitivamente, una cosa que tenemos muy en común Romeo y yo es que al momento de interpretar se necesita esa emoción real para poder conectar con todo el mundo.

¿Qué es lo más valioso que has aprendido de Romeo?

La disciplina. El poder todavía disfrutar lo que está haciendo después de tantos años de éxito. Ver cómo él se reinventa, entra en otra faceta, lo comparte con una artista nueva para él… Que tenga la humildad suficiente para sentarse conmigo en cada canción. O sea, yo estaba grabando y él estaba sentado así como tú. Es alguien a quien veía por televisión y escuchando sus canciones decía: Wow, ¿de dónde salen este tipo de letras?

Entonces, no erais amigos, pero sí habíais colaborado antes.

Siempre tuvimos una buena química. Yo lloré el día que escuche el remix de ‘La Mejor Versión de Mi’ y la manera en la que él me respondía. No hablaba con él todos los días, pero la química siempre estuvo y eso es muy importante al colaborar con otro artista. Disfrutar lo que se está haciendo se ve en los vídeos, en el escenario y en todo.

Habiendo crecido en República Dominicana, imagino que la bachata te ha acompañado durante toda la vida. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la bachata?

Mi primer recuerdo es de Anthony Santos, con ‘Voy Pa’Lla’. «Voy pa’lla, voy a buscar la mujer que me domina» (cantando). Siempre, donde sea que yo iba, sonaba eso. Eso fue como un boom, porque estaba prohibido tocar la bachata en todos los sitios de la República Dominicana. Siento que lo de tocar en diferentes lugares se hizo más popular con esa canción.

¿Cómo es que estaba prohibida?

Sí, solamente se tocaba en cabaret. Era como un baile muy prohibido también, porque era música de amargue. Se decían muchas cosas. Por eso me siento tan cómoda en la bachata, porque siento que, como en el reguetón, puedo decir las cosas muy directamente, de forma muy cruda. Obviamente, hay palabras muy fuertes y más en ese tiempo.

Además de no ser aceptada, también era algo más local. ¿Cómo de local?

Muy local. Solamente en la República Dominicana. En Santiago, en ese momento. No sé en otras ciudades porque estaba muy pequeña. En especial recuerdo la de Anthony Santos porque cuando sonaba la gente se miraba entre ellos. Gracias a Dios, pude experimentar eso en mi ciudad.

También has visto cómo se ha ido expandiendo el género con el paso de los años.

Sí, es increíble. Cuando salió Aventura, fue como una revolución. O sea, yo era una de las fanáticas que cuando ellos estaban en la ciudad de Santiago, que salían todas las muchachas, decía: «¡Oh my god, va Aventura en ese carro!». Es bien loco que pueda ver hoy que hice un álbum con él. Romeo Santos presenta Natti Natasha. De verdad, hay cosas que pasan tan extrañas, que el universo te envía… Obviamente, se trabaja para eso, pero no se sabe cuándo va a pasar.

¿Es verdad que la bachata es cantada por hombres normalmente?

Sí.

Entonces también te estás saliendo un poco de ese molde, ¿no?

Sí. Es importante que si se va a hacer, se haga grande. Y me encantan los retos. Me encanta poder decir que sí se puede y poder hacer este género amigable y con puertas abiertas para las mujeres también. Nosotros también podemos decir todo crudamente y es algo que además me caracteriza mucho, el poder decir las cosas como son. La bachata invita a eso, así que si puedo ser una de las primeras dentro de la bachata, pues bienvenido sea.

Volviendo al reguetón, la única colaboración del disco es Ozuna. Aquí como que le sacas un poco de su zona de confort. ¿Cómo os habéis entendido?

Muy fácil, él es muy talentoso. Estábamos en el estudio, con comida china… llevábamos horas ya ahí. Tú sabes que ahí una pide de todo y no es tan saludable todo el tiempo. I love Chinese. Yo ya había grabado mi parte en ‘Ya No Comparto’ y recuerdo que todos pensamos en Ozuna para subirse. Le hicimos la llamada, estaba en Miami y esa misma noche llegó. Yo agradecida con él, que me dijo que si quería repetir esa fórmula ‘Criminal’, como yo le digo, por segunda vez, pero en bachata. Y le está gustando muchísimo a la gente.

¿Con ‘Criminal’ hubo tanta conexión? No sé si era la primera vez que os conocíais.

Yo le había escuchado en la radio porque él estaba explotando muy fuerte en ese momento, pero le conocí directamente en el estudio. Yo pensaba que a él le gustaba la canción, pero no le gustaba, no la sentía mucho.

La escena del reguetón era muy diferente en 2017. ¿Cómo ves el panorama ahora y qué cambios has notado desde entonces?

Se ha hecho más común que cada país tenga sus exponentes y eso es muy cool. Siento que es un logro muy grande de todos los pilares y todas las leyendas vivientes que hicieron que eso fuese posible. También siento que hay muchas oportunidades para todo el mundo y que se puede fusionar muy fácilmente con otros géneros.

¿Cuáles son algunos de tus artistas favoritos de la nueva ola?

A mí me gusta mucho el dancehall, pero de reguetón me gusta Ozuna, Anuel AA… Obviamente, Wisin y Yandel me encantan, pero eso ya son requeteprobados. Soy fanática del reguetón clásico. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué tú escuchas?

No suelo escuchar mucho reguetón… Me gusta Feid, Karol G…

Ah sí, demasiado, pero si me hablas de nuevo, nuevo… Quizás no lo incluiría ahí. Feid le ves ahí ahora pero tiene años componiendo. Yo iba al estudio y él estaba dentro de los Avengers, que he colaborado mucho con ellos. Trabajaron tanto que el día de hoy son artistas que pueden viajar alrededor del mundo y por eso no los veo como que salieron ayer.

¿Tú vas a volver a hacer reguetón?

¡Claro que voy a seguir haciendo reguetón! Es que yo tenía cuatro años con ‘Natti Natasha en Amargue’, que ya lo había grabado.

¿Llevabas cuatro años con el disco ya hecho?

Exacto. Yo lo escuchaba sola todo el tiempo, peinándome o maquillándome en mi casa simplemente, o dándole los últimos toques en la mezcla y todo eso, pero siempre seguí haciendo reguetón. Este proyecto también siento que es otro escalón para mi carrera y algo que me quería disfrutar, que necesitaba hacerlo para abrazar mi cultura. Me lo debía a mí y a toda mi gente de la República Dominicana.