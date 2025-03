Porridge Radio «dejan de bailar» esta semana para siempre

Porridge Radio han decidido separarse tras la edición de su cuarto disco, el notable ‘Clouds in the Sky They Will Always Be There for Me‘, que justamente contenía algunas de las mejores canciones de su carrera. Era el caso de ‘Sick of the Blues’, que al menos en ocasiones está abriendo el setlist cuando cerraba el álbum, o ‘A Hole in the Ground’.

La banda de Brighton liderada por Dana Margolin se despide con un EP y una gira que está a puntito de llegar a nuestro país. El lunes 17 de marzo estarán en Razzmatazz 2, Barcelona; el 18 de marzo en la Sala López, Zaragoza; el 19 de marzo en Copérnico, Madrid; y el 23 de marzo en el Dababada de Donosti. En cuanto al EP ‘The Machine Starts to Sing’, vuelve a contener grandes canciones que ya han incorporado a su repertorio, como la final ‘I’ve Got a Feeling (Stay Lucky)’ -que incorpora vientos- o ‘Don’t Want to Dance’, que seleccionamos como Canción del Día hoy.

‘Don’t Want to Dance’ es claramente una canción de desamor que ha terminado convertida involuntariamente en una metáfora sobre la separación de la banda. La producción pasa de un inicio acústico lo-fi, al desgarro.

Por un lado escuchamos a Dana decir «no estoy preparada para dejar de quererte aún», pues sin duda estamos ante una lucha consigo misma («no quiero bailar, pero no quiero llorar por eso»), solo que ahora a sus fans solo puede sonarles a despedida.

A eso nos lleva el final de la canción «he tolerado todo lo que podía tolerar» y sobre todo la conclusión final «no hace falta hablar de esto, no hace falta llorar por esto, como el polvo, el viento se lo llevará».