RFTW: Selena Gomez, MARINA, La Bien Querida…

Hoy viernes 21 de marzo salen los nuevos discos de Rigoberta Bandini, The Horrors, Tamino, Lia Kali, La Bien Querida, Selena Gomez con Benny Blanco, Teo Lucadamo, y -atención a la revelación- Paco Pecado. De todos ellos anticipamos un tema en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend«, que suma 6.700 suscritos.

Tenemos novedades de MARINA, Artemas, DEBBY FRIDAY, Ashnikko, Tokischa, Lil Nas X o Doja Cat (con Jack Harlow).

Sen Senra anticipa su disco con ‘Hasta el fondo’ y, en España, destacamos igualmente lo nuevo de Jimena Amarillo, pablopablo, Confeti de Odio o Maria Rodés. Entre las novedades alternativas, temas nuevos de My Morning Jacket, The Black Keys o Kae Tempest.