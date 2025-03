Lizzo será Sister Rosetta Tharpe en su biopic

Lizzo interpretará a Sister Rosetta Tharpe en el biopic sobre la pionera guitarrista estadounidense que prepara Amazon MGM. A la película no se le ha asignado director todavía, pero sabe que han escrito el guion Natalie Chaidez y Kwynn Perry y que Forest Whitaker se encargará de la producción junto a Nina Yang Bongiovi, Kevin Beisler y la propia Lizzo, según la información de The Hollywood Reporter. Entre las cintas musicales producidas por Amazon MGM se encuentra la oscarizada ‘Sound of Metal’ (2019).

Sister Rosetta Tharpe fue una de las pioneras del rock ‘n roll en Estados Unidos cuya figura las redes sociales han viralizado en los últimos años, sobre todo mediante la circulación de un vídeo de Tharpe actuando en directo en 1964. Entonces, Tharpe tenía 49 años y llevaba más de tres décadas de carrera musical. Gracias a sus innovaciones en la guitarra eléctrica y en el góspel, Tharpe influyó a artistas como Little Richard o Elvis Presley.

Conocida por ser la «abuela del rock’ n roll», es generalmente aceptado que Rosetta Tharpe -aunque se casó con hombres- mantuvo relaciones románticas y sexuales con mujeres que tuvo que esconder del ojo público. Su biopic contará esta parte de su vida, también, pero se centrará «en un período clave de la vida de Tharpe, cuando recibía elogios por su sonido de guitarra y se preparaba para dar el primer concierto de estadio de la historia».

Lizzo, por su parte, prepara este año el lanzamiento de su nuevo disco, el primero después de las acusaciones que recibió en 2023 por parte de sus bailarinas por acoso sexual y por crear un ambiente de trabajo hostil. Los primeros dos sencillos del nuevo álbum de Lizzo han sido ‘Love in Real Life‘ y ‘Still Bad’. Ninguno de estos singles ha producido impacto en las listas de éxitos.

Recientemente, Lizzo ha defendido su música de las voces que han criticado sus dos nuevos singles por ser «demasiado positivos en un mundo post-covid». Lizzo ha argumentado que las críticas poseen un sesgo racial porque la «alegría negra aún incomoda a la gente». Lizzo ha declarado que el mundo sigue «tratando a las mujeres negras peor que a nadie» y ha comparado el odio que ha recibido con el odio que vivieron en el pasado iconos como Janet Jackson, Whitney Houston, Tina Turner o Bobby Brown. Sobre todo, Lizzo ha reivindicado que seguirá haciendo música positiva.