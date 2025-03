Mø pota 9 veces sobre su lista de obligaciones en ‘Keep Møving’

La danesa Mø, muy recordada por ‘Lean On’, publica el próximo 16 de mayo su nuevo disco, ‘Plæygirl’. El título no es un homenaje al clásico de Ladytron, aunque a veces lo va a parecer. Quizá recuerdes que hace un par de meses ya recomendamos ‘Sweet’ con Biig Piig, ‘Who Said’ es la conversión en pop del sonido Fever Ray/The Knife, y también se conoce el tema que cerrará el álbum, ‘Wake Me Up’, que interpola el bellísimo hit de Avicci.

El pasado viernes conocimos en «Ready for the Weekend» un cuarto adelanto llamado ‘Keep Møving’ que seleccionamos como Canción del Día hoy.

Sin rodeos, esta producción de Nick Sylvester en la que también ha participado Harrison Smith de The Dare, apela a los instintos ochenteros más primarios. Se nota la presencia de The Dare y el amor por los 80 en general, pues todo el tema está empapado de clásicos como ‘Living on Video’ de Trans-X.

Mø ha explicado en Dork que con este tema ha querido reírse de su «infinita lista de cosas que hacer». Entre ellas, en la letra figuran «tener que ir demasiado lejos, tener que ser rica, y una estrella del rock, tener que tener hijos y un gran coche». A continuación, añade: «sigue tu corazón hacia la oscuridad».

En el camino de la radicalización, el estribillo es introducido por un grito muy Courtney Love que, de hecho, incluso suena como si Mø estuviera vomitando sobre dicha lista de obligaciones. Suena hasta 9 veces en la grabación si esperas hasta el último «fade out». El tema también habla de «matar a tus ídolos y estrellar el coche»: aun con todos esos sintetizadores, es uno de los temas más punk de Mø.



