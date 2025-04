Sabina carga contra Trump, Musk, Milei y los fans locos

Joaquín Sabina ha hablado con Esquire sobre su gira de despedida, que está a punto de visitar Argentina y llega a España en mayo antes de concluir en Madrid en noviembre. Sabina ha recordado desde Nueva York su carrera, su afición a Bob Dylan o la literatura y ha comentado dos artistas hispanohablantes actuales que le gustan, Jorge Drexler y Vanesa Martín. Dice que no encuentra «rimas atrevidas» en las letras de ningún otro artista. ¿No ha escuchado El Madrileño?

Sabina también entra en política, preguntado por el periodista Álvaro Luengo, y critica la deriva ultraderechista de Estados Unidos y Argentina. Sabina es especialmente punzante con Elon Musk, al que llama «despideobreros» y acusa de no tener cultura. «Será el tipo más rico del mundo, pero lo único que ha leído en su vida son libros de ciencia ficción y videojuegos», señala.

Con Trump y Milei, Sabina es breve y los pone en el mismo saco: «Lo de Trump es horroroso, igual que lo de Milei». Además, apunta que «me parece un espanto lo de Putin también». Y a sus votantes les dice que «se jodan por votarlos».

Luengo plantea también el comportamiento «militante» de los fans de Sabina, y Sabina responde que los «fans exagerados» no le gustan. «Es feo decirlo, porque es increíble la cantidad de amor que te devuelve, pero yo no he tenido nunca esas aspiraciones», explica. «Y al mismo tiempo ese amor desmesurado me ha echado de los bares, me ha echado de la calle y me ha echado de la noche. Y a mí me gustan mucho los bares, la calle y la noche».

Sabina opina también sobre inteligencia artificial. Cuando Luengo comparte un verso de Sabina creado por un programa de inteligencia artificial, el autor de ‘19 días y 500 noches‘ asegura que la parece «un horror» sin una «gota de inspiración verdadera, ni una mezcla de palabras que signifiquen algo interesante» y una sucesión de «tópico tras tópico».

La gira ‘Hola y adiós’ de Sabina continúa este mes en Argentina con 10 fechas confirmadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.