Gloria disco en ‘Relentless Love’ de Sophie Ellis-Bextor

Sophie Ellis-Bextor ha de publicar nuevo disco, ‘The Invisible Line’, en algún momento de 2025. Este será -es lo esperado- su gran retorno a la música de baile tras el megaviral de ‘Murder on the Dancefloor’ a principios de 2024.

Los singles de ‘The Invisible Line’ están respondiendo al resurgimiento de «Murder» de manera muy evidente. ‘Freedom of the Night‘, el single principal del álbum, se ha presentado con un videoclip que es una secuela del de ‘Murder on the Dancefloor’. Y un segundo sencillo, ‘Relentless Love’, se ha lanzado estos días, aún pegado a la lista de baile.

Sin embargo, el sabor disco de ‘Relentless Love’ es más clásico que moderno, más 70s que nudisco. De repente, la referencia no parece tanto Kylie Minogue, sino los artistas que la influyeron, como Diana Ross, ABBA, Bee Gees o, sobre todo, Earth Wind & Fire.

‘Relentless Love’ es un delicioso chute de música disco, muy fiel al sonido clásico del género a pesar de estar producida por un muchacho de 30 años que responde al nombre de Karma Kid. Pero ‘Relentless Love’ lo tiene todo: el contundente ritmo disco, las congas y guitarras de matices latinos, los ataques fulminantes de violines, un estribillo como un sol de bueno y una letra entregada a la pasión. ‘Relentless Love’ es «dulce como el caramelo» y colorida como un «caleidoscopio».

De manera apropiada, la energía de ‘Relentless Love’ es igualmente «implacable», y se nota que su principal compositora, Jin Jin, co-autora de éxitos como ‘Hold My Hand‘ de Jess Glynne o ‘BED’ de Joel Corry con RAYE, sabe lo que hace.