Tic tac, tic tac… ¿y el disco de Madonna?

Para lo reacia que es Madonna a perder el tiempo, resulta curioso lo mucho que está haciendo esperar a su público mientras aguarda pacientemente su nuevo disco, anunciado como la segunda parte de ‘Confessions on a Dance Floor (2005)’. Han pasado cinco meses desde que la artista confirmó su regreso a Warner Records con una serie de fotos que apuntaban a la estética de una nueva era inspirada en la música disco. Desde entonces no hemos tenido certezas, pero sí un sinfín de rumores.

El último apunta a que Sabrina Carpenter participaría en una canción de Madonna, que podría ser el nuevo single. Aunque no está claro hasta qué punto podemos fiarnos de una cuenta de X llamada Pop Tingz, el autor de la web Encyclopedia Madonnica, Matthew Rettenmund, de mayor credibilidad entre los fans, habría verificado la información afirmando en redes que la colaboración existe.

De confirmarse y lanzarse como primer sencillo, la decisión empezaría a desdibujar el concepto de «Confessions Pt. 2», ya que el disco original se presentó con un lead single sin colaboraciones, haciendo icónico su sample de ABBA. Sin embargo, todos los álbumes de Madonna a partir de ‘Hard Candy‘ se introdujeron con temas con featuring, desde Justin Timberlake hasta Maluma.

Nadie puede culpar a Madonna por buscar un hit -es su trabajo-, aunque sonaban más estimulantes los rumores que apuntaban a un primer single construido de nuevo sobre el sample de un clásico disco. En este caso han circulado títulos como ‘Rhythm Is a Dancer’ de Snap!, pero nada ha sido confirmado.

El escenario más plausible es que Madonna haya aplazado el lanzamiento del primer single para que coincida con el estreno de ‘El diablo viste de prada 2’, previsto para el 30 de abril. La banda sonora de la película original incluía ‘Vogue’, uno de los grandes himnos de su carrera.

Mientras, los fans se entretienen analizando artículos de dudoso origen que tienen toda la pinta de haber sido escritos con inteligencia artificial, pero que tienen algo de interés. En ellos se habla de un disco “peligroso”, disruptivo e innovador, adjetivos que no sabemos si apuntan a un nuevo clásico o si son, más bien, una amenaza. También describen a una Madonna obsesionada, encerrada durante horas en el estudio mientras intenta “mejorar” el resultado del álbum original.

Menciono estos textos no para darles veracidad -no se la doy-, sino para poner sobre la mesa preocupaciones razonables sobre el material en el que Madonna podría estar trabajando y sobre los misteriosos motivos de su retraso.

La primera preocupación es el uso de la inteligencia artificial, una herramienta que parece fascinar a la artista, como puede comprobarse en su perfil de Instagram. No es que la IA sea mala de por sí -como ha explicado Maria Arnal-, sino que su uso puede dar resultados desiguales. En ese sentido, ‘La Bambola‘ -la grabación más reciente de Madonna- sembró dudas por su mejorable toma vocal, en la que por momentos su voz parecía transformarse en la de Patty Pravo, aunque en líneas generales seguía siendo reconociblemente la suya, aunque producida de forma cuestionable.

La segunda preocupación no es nueva y tiene que ver con la tendencia de Madonna a revisar y pulir su trabajo hasta el exceso, sin dejar espacio al error o a la espontaneidad, algo que rara vez ha dado los resultados esperados. Ahí está ‘MDNA’, quizá su disco más sobreproducido e impersonal; el directo de ‘The Rebel Heart Tour‘, editado hasta lo indecible; o, más recientemente, el biopic que preparaba sobre su propia vida, finalmente paralizado sin que nadie sepa si llegará a rodarse.

Sigue siendo un misterio por qué no se ha movido ninguna fecha promocional de un disco anunciado hace más de un año y cuyo lanzamiento -al menos el del primer single- se preveía para principios de 2026. Madonna ha perdido la oportunidad de protagonizar con fuerza el arranque del año, que además está siendo muy aburrido en cuanto a macrolanzamientos internacionales. ¿Quizá simplemente esté esperando a que el «diablo se vista de Prada», de una vez?