Madonna estrena ‘La Bambola’ por sorpresa

Madonna inaugura era lanzando ‘La Bambola’, una versión del clásico de Patty Pravo de 1968 que, según los rumores, no formará parte de su próximo disco. La versión de Ciccone de ‘La Bambola’ es tan fiel a la original que no encajaría en una segunda parte de ‘Confessions on a Dancefloor’, aunque aún es Stuart Price el productor de la canción, probablemente surgida de las sesiones de ese futuro disco.

No hace falta decir -quizá porque ya has leído los rumores- que Madonna canta la canción en italiano.

- Publicidad -

‘La Bambola’ es, en realidad, un lanzamiento que acompaña la nueva campaña de Madonna para Dolce & Gabbana, y así aparece titulada en streaming. De manera extraña, a Warner se le ha olvidado cambiar la fecha de estreno de ‘La Bambola’ en Spotify, de manera que ahora mismo aparece fechada el «1 de octubre», como si hubiera sido un lanzamiento previo a la reedición de ‘Bedtime Stories’.

La fecha de estreno rumoreada era este viernes 9 de enero, por lo que parece que se ha adelantado.

- Publicidad -

‘La Bambola’ respeta el estilo retro de la versión de Patty Pravo, aunque opta por un sonido más próximo a la exotica que al pop tradicional, incluyendo hasta gemidos, y no destaca tanto guitarras y cuerdas como la grabación original. Queda destacar, por otro lado, la interpretación vocal de Madonna -y quien sepa, también su acento-, más grave y ronca de lo habitual en ciertas frases, aunque aún capaz -sobre todo en los agudos- de imprimir una emoción muy personal a esta clásica melodía de Patty Pravo.



- Publicidad - ¿Qué te parece 'La Bambola' de Madonna? Me encanta, muy buena versión

No me gusta, no le ha hecho justicia

No sé qué pensar Ver resultados