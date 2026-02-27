Bruno Mars publica hoy su nuevo disco, el primero en solitario en 10 años, aunque parezca mentira por lo omnipresente que ha estado su música en la cultura popular en este lapso. ‘The Romantic’ venía presentado por ‘I Just Might‘, un single cuestionado por ir demasiado a lo seguro pero que está resistiendo bien en las listas de éxitos. Un mes y medio después de su salida continúa rondando el top 20 Global de Spotify, eso sí, ya por detrás de su dúo con Lady Gaga, excluido de ‘The Romantic’ aunque encaja bastante mejor que en ‘Mayhem’.

Lo mejor que puede decirse de entrada del álbum de Bruno Mars es que hace honor a su nombre, ‘The Romantic’. El disco se abre con un bolero llamado ‘Risk It All’ con el que va a saco: es el tema escogido para abrir hoy la playlist Today’s Top Hits y tiene vídeo con mariachis.

La otra sorpresa de un álbum de 9 canciones es precisamente su influencia latina, que impregna otros dos temas, aunque en otros estilos. ‘Cha Cha Cha’ es un chachachá como indica su título y su estribillo feliz «come on an cha cha cha with me, cha cha cha with you». Una línea parecida a la que presenta la yeyé ‘Something Serious’. ¡Ojalá se hubiera recuperado la versión salsa de ‘Die With a Smile’ de la Super Bowl!

Las 5 canciones restantes son más predecibles, a falta de averiguar cuál será el gran «grower» de este proyecto, cuál terminará en anuncios televisivos, en TikTok, en la imaginería popular. ‘God Was Showing Off’ y ‘On My Soul’ son las típicas canciones de soul que hace Bruno Mars inspirándose en grandes nombres como Marvin Gaye y James Brown, respectivamente. ‘Why You Wanna Fight?’ es su precioso baladón típico.

El álbum se cierra con una balada a la guitarra eléctrica titulada ‘Nothing Left’ y una balada más, tipo 50’s, titulada ‘Dance With Me’. Brillan por su ausencia números explosivos de funk en la onda de ‘Uptown Funk’ o incluso más temas parecidos a ‘I Just Might’. Bruno Mars se ha tomado muy en serio su posición de ‘The Romantic’ y las texturas sedosas, la enorme carga de instrumentos de viento, son lo que van a definir esta era.



¿Qué te está pareciendo 'The Romantic' de Bruno Mars? Elegante, muy "romántico", gran disco

