Bruno Mars anuncia Metropolitano en julio

Desde que anunciara hace unos días que su disco está «listo» -y se ha hecho esperar una década-, Bruno Mars no ha tardado en poner en marcha toda la maquinaria promocional esperada, confirmando que el disco no solo está acabado sino preparadísimo para salir. ‘The Romantic‘ sale el 27 de febrero y Mars lo presentará en una gira mundial, The Romantic Tour, la primera en estadios, que pasará por España.

La fecha, de momento, es exclusiva a Madrid, y está programada para el viernes 10 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. Anderson .Paak, su aliado en el dúo Silk Sonic, ejercerá de telonero en su faceta de DJ, bajo el alias de Pee.Wee, y también figura en el line-up Victoria Monét, estrella del R&B conocida por su trabajo con Ariana Grande y por sus exquisitos discos en solitario.

La preventa de entradas estará disponible el 14 de enero a las 12 horas. Para acceder a ella, los fans deberán registrarse en la web de Bruno Mars antes del 12 de enero a las 19 horas. La venta general arrancará el 15 de enero a las 12 horas a través de los puntos de venta habituales. El precio de las entradas parte desde los 70 euros sin gastos de distribución, informa Los 40 Principales, medio español oficial.

Os recordamos que el primer single de ‘The Romantic’ sale este viernes. Así quedan las fechas de The Romantic World Tour:

14 de octubre — Vancouver, BC (Canadá)

10 de octubre — Santa Clara (EE. UU.)

3 de octubre — Inglewood (EE. UU.)

2 de octubre — Inglewood (EE. UU.)

26 de septiembre — Air Force Academy (EE. UU.)

23 de septiembre — San Antonio (EE. UU.)

19 de septiembre — Miami (EE. UU.)

16 de septiembre — Nueva Orleans (EE. UU.)

12 de septiembre — Tampa (EE. UU.)

9 de septiembre — Indianápolis (EE. UU.)

5 de septiembre — Foxborough (EE. UU.)

1 de septiembre — Filadelfia (EE. UU.)

29 de agosto — Pittsburgh (EE. UU.)

22 de agosto — East Rutherford (EE. UU.)

21 de agosto — East Rutherford (EE. UU.)

19 de julio — Londres (Reino Unido)

18 de julio — Londres (Reino Unido)

14 de julio — Milán (Italia)

10 de julio — Madrid (España)

5 de julio — Ámsterdam (Países Bajos)

4 de julio — Ámsterdam (Países Bajos)

26 de junio — Berlín (Alemania)

21 de junio — París (Francia)

20 de junio — París (Francia)

24 de mayo — Toronto (Canadá)

23 de mayo — Toronto (Canadá)

20 de mayo — Columbus (EE. UU.)

16 de mayo — Chicago (EE. UU.)

13 de mayo — Minneapolis (EE. UU.)

9 de mayo — Detroit (EE. UU.)

6 de mayo — Nashville (EE. UU.)

2 de mayo — Landover (EE. UU.)

29 de abril — Charlotte (EE. UU.)

25 de abril — Atlanta (EE. UU.)

22 de abril — Houston (EE. UU.)

18 de abril — Arlington (EE. UU.)

14 de abril — Glendale (EE. UU.)

10 de abril — Las Vegas (EE. UU.)