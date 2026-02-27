Rihanna se graba en el estudio: ¿Por qué nos hace esto?

Te levantas, miras Instagram, te haces el desayuno y vuelves al móvil. La rutina típica de toda persona viviendo en pleno 2026. Entre noticias de los nuevos lanzamientos de los viernes y un poco de brainrot, te sale un nuevo reel de Rihanna. Seguro que es publicidad de Fenty. Lo es, pero te quedas a verlo porque está sonando ‘Le Freak’ y es raro que a Rihanna le dé por hacer una trend como ‘Una noche en mi vida’. Algo de chicha tendrá.

Vemos a la artista y empresaria trabajar muy duro en una reunión de Savage X en la que compara colores, revisa modelitos y… ¿firma discos? ¿Por qué está firmando vinilos de ‘Music Of The Sun’, ‘Loud’ y ‘Good Girl Gone Bad’? ¿Hay alguna promoción en la que te compres unas bragas y te venga un disco firmado de regalo? No, lo más probable es que tenga que ver con el box set que lanzó el año pasado por el 20 aniversario de su carrera, pero soñar es gratis. El vídeo sigue y Rihanna suelta como si nada que tiene sesión de estudio a continuación. Venga ya.

- Publicidad -

A ella lo que le preocupa de verdad es terminar el disfraz de Mardi Gras de su hijo, pero aun así… ¿No es fuerte que, conociendo de sobra la absurda anticipación que existe con su música, Rihanna suba un vídeo en el estudio? En su última entrevista con Harper’s Bazaar, Riri contó que había estado yendo al estudio todos los años desde el lanzamiento de ‘ANTI’, que cumplió 10 el pasado 28 de enero. Verla físicamente ahí impresiona, pero el vídeo tiene su truco.

Vemos a Rihanna rodeada de gente, haciendo bromas, concentrada, bailando… ¿Por qué no la vemos cantar? ¿Por qué no la vemos ni siquiera metida en la cabina? Que Rihanna nos haga saber que todavía va al estudio es guay, pero hay que apretar más el botón rojo, el de ‘REC’ o lo que sea. ¿Que no la veamos cantar tendrá que ver algo con un tema de secretismo o porque realmente ese día no cantó nada? Y si es así, ¿por qué subiría un vídeo en el que no la vemos cantar? Imagino que si es cierto que lleva yendo al estudio 10 años seguidos no grabará todos los días, pero aun así es bastante ANTIclimático.

- Publicidad -

Para una celebridad de la talla de Rihanna, es raro hacer un vídeo de estos sin ningún tipo de razón. ¿Significa esto que ‘R9’ está a la vuelta de la esquina? ¿Por fin? Claro que no. Lo peor de todo es que el vídeo no significa absolutamente nada, pero es normal que pensemos que sí, y eso Rihanna lo tiene que saber. La única conclusión razonable que se me ocurre es que Rihanna es malvada y quiere que sus fans sufran eternamente. Fuera bromas, ir durante 10 años al estudio y no cansarte tiene mucho mérito, pero la pregunta es: ¿A lxs fans de Rihanna les causa algún tipo de alivio?