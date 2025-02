Rihanna dice que su disco no será «comercial o digerible»

Rihanna sigue dando pequeñas pinceladas de su próximo disco. En una entrevista con Harpers Bazaar, la de Barbados confirma que R9 sigue en proceso de grabación, pero que empieza a tomar forma. Rihanna se siente «muy optimista» con el proyecto.

Y la «noticia» es que el noveno álbum de Rihanna no será predecible. «Sé que el disco no será nada que la gente espere. No será comercial o digerible para la radio. El disco se dirige hacia el tipo de arte que merezco hacer en este momento. Y siento que por fin he dado con la tecla de lo que quiero hacer».

Rihanna, por otro lado, desmiente que el álbum vaya a centrarse en ritmos de reggae exclusivamente: «Nada que ver. El álbum no tiene género. Por eso he esperado tanto tiempo. Cada vez que pensaba que tenía algo, pensaba: esta no soy yo. No es lo que busco. No refleja mi evolución. No puedo defender esto. No puedo cantar estas canciones en una gira durante un año».

El objetivo de Rihanna es que el sucesor de ‘Anti‘ (2016) sea igual de bueno. En la entrevista, Fenty asegura que ‘Anti’ es el único álbum de su discografía que es capaz de escuchar entero sin sentir vergüenza: «Escucho ‘Anti’ de principio a fin sin sentir vergüenza. Solía sentir vergüenza. No me gusta escuchar mi propia música, pero ‘Anti’ sí. Es como si no fuera yo la que canta las canciones». Rihanna compara la experiencia de escuchar sus anteriores álbumes con el cringe que se siente a escucharse a sí misma «en una nota de voz».

Estos días circulan varios rumores que ubican a Rihanna de vuelta a los escenarios: según The Telegraph, Fenty habría apalabrado un headline show en Glastonbury y una residencia de conciertos en Londres, pero nada ha sido confirmado.

Rihanna seguirá trabajando en su nuevo álbum mientras interpreta a Pitufina en la próxima película de Los Pitufos.