Russell Brand, exmarido de Katy Perry, se defiende al ser acusado de violación

Russell Brand ha sido acusado de violación y agresión sexual por la policia británica, según han adelantado medios como la BBC o The Guardian. De esta manera, Brand deberá comparecer ante un tribunal de Londres el próximo 2 de mayo.

Una investigación llevada a cabo en 2023 ya revelaba múltiples acusaciones graves contra el que fuera marido de Katy Perry, con cuatro mujeres asegurando haber sufrido agresiones sexuales por su parte entre 2006 y 2023. La policía ya ha interrogado al actor y cómico en varias ocasiones, con este calificando las denuncias de «muy hirientes».

Ahora, la Policía Metropolitana de Londres señala a otras cuatro mujeres presuntamente violadas y agredidas sexualmente por Brand entre 1999 y 2005. El propio humorista ha subido un vídeo defendiéndose de las acusaciones en el que declara que «la ley se ha convertido en un arma»: «Era un drogadicto, adicto al sexo y un imbécil, pero nunca he sido un violador», cuenta en el clip.

Russell Brand shares new video after being charged by police with rape and sexual assault:

“I was a fool before I lived in the light of the lord. I was a drug addict, a sex addict and an imbecile. But I was never a rapist.”

pic.twitter.com/nGUJx8TH8s

— Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2025